Necrológicas de hoy, jueves 14 de mayo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 14 de mayo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
madruga, roberto
Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañero Martín Madruga, y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.
garrido, mirta noemí
Falleció en Neuquén el 11 de Mayo de 2026 a la edad de 64 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron velados en sala G de Rep. Italia 3979, e inhumados a las 18 hs del dia 12 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
Di Tullio, Angela Lucia
Nuestra madre Ángela fue vecina de la calle los Aromos en Alta Barda y profesora titular de Gramática y Lingüística del Departamento de Letras de la Universidad del Comahue. A sus amigos, compañeros y vecinos les agradecemos por sus saludos en esta día tan triste. Ella falleció el 13 de mayo de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.
Lerra, Julio César
Falleció en Neuquén 11 de Mayo de 2026 a la edad de 60 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 19 hs del dia 12 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.
QUILODRAN, OSCAR ELIAS
Falleció en General Roca el 10/05/26 a los 77 años. Sus hijos Marcelino y Nazareno, su nieta Lila, sus hermanas Alicia, Angelica, Patricia y Claudia, sus cuñados Carlos Borelli y Moisés Tabilo, sobrinos y demás familiares, participan con profundo dolor su inesperado deceso y comunican, que sus restos fueron velados en empresa Cueto e inhumados el 11/05/26 en el cementerio local
Comentarios