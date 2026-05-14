Necrológicas de hoy, jueves 14 de mayo de 2026

madruga, roberto Los miembros de la Comisión Directiva y Personal del Colegio Médico de General Roca participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su compañero Martín Madruga, y acompañan a él y a su familia en este doloroso momento.

garrido, mirta noemí Falleció en Neuquén el 11 de Mayo de 2026 a la edad de 64 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos fueron velados en sala G de Rep. Italia 3979, e inhumados a las 18 hs del dia 12 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Di Tullio, Angela Lucia Nuestra madre Ángela fue vecina de la calle los Aromos en Alta Barda y profesora titular de Gramática y Lingüística del Departamento de Letras de la Universidad del Comahue. A sus amigos, compañeros y vecinos les agradecemos por sus saludos en esta día tan triste. Ella falleció el 13 de mayo de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires.

Lerra, Julio César Falleció en Neuquén 11 de Mayo de 2026 a la edad de 60 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala A de Bahía Blanca 546, fueron inhumados a las 19 hs del dia 12 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.