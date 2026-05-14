La regionalización llega a las fiscalías de Neuquén: cómo quedó el nuevo mapa del Ministerio Público

José Gerez, el fiscal general de Neuquén, puso en marcha oficialmente el plan de regionalización para modificar el ordenamiento interno del Ministerio Público Fiscal (MPF) y adecuarlo al nuevo esquema organizativo que implementó el gobernador Rolando Figueroa desde el inicio de su gestión.

«Nos va a permitir tomar decisiones estratégicas para combatir el delito región por región», dijo el jefe de los fiscales de la provincia ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

El Ministerio Público Fiscal, en siete regiones

Aunque el MPF ya había firmado su carta de adhesión a la regionalización en 2024, no fue hasta la semana pasada que lo hizo de forma oficial, con dos resoluciones firmadas por Gerez: la 05/26 y la 06/26.

La primera de ellas argumentó la decisión en la necesidad de entender que «los fenómenos criminológicos se comportan de manera diferente» en cada región.

En línea con la idea del Gobierno provincial, que también se extendió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el Ministerio Público pasará a estar organizado en siete regiones, dos de las cuales, a su vez, tendrán subdivisiones internas.

Estas son Confluencia, Lagos del Sur, Vaca Muerta, Alto Neuquén, Pehuén, Limay y la Comarca. En ellas habrá fiscales jefes y del caso, quienes se encargarán de recepcionar y llevar adelante los expedientes que surjan en las localidades donde tengan alcance.

Gerez indicó que la medida se tomó luego de un «análisis de la regionalización», que permitió entender de otra forma «el comportamiento de delito» y relacionarlo con las especificidades que tienen las distintas zonas de la provincia en cuanto al servicio de justicia.

Localidad por localidad

La resolución 05/26 del MPF detalló, además, las localidades sobre las que se extenderán cada una de las regiones.

La de Confluencia abarcará a Neuquén, Plottier, Centenario, Senillosa, Vista Alegre y Villa el Chocón; la de Lagos del Sur a Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Villa Traful y Pilo Lil; y la de Vaca Muerta a San Patricio del Chañar, Rincón de los Sauces, Añelo, Buta Ranquil, Barrancas, Aguada San Roque, Los Chihuidos y Octavio Pico.

Por su parte, la región del Alto Neuquén incluirá a Chos Malal, Andacollo, Las Ovejas, Loncopué, El Cholar, El Нuесú, Huinganco, Los Miches, Taquimilán, Tricao Malal, Caviahue-Copahue, Chorriaca, Coyuco Cochico, Los Guañacos, Manzano Amargo, Varvarco-Invernada Vieja, Villa del Nahueve y Villa Curi Leuvú; y la del Pehuén a Zapala, Aluminé, Las Lajas, Mariano Moreno, Villa Pehuenia-Moquehue, Bajada del Agrio, Las Coloradas, Covunco Abajo, Los Catutos, Quili Malal, Ramón Castro y Villa del Puente Picún Leufú.

Finalmente, la región del Limay alcanzará a Picún Leufú, Piedra del Águila, El Sauce, Paso Aguerre y Santo Tomás; y la Comarca a Cutral Co, Plaza Huincul y Sauzal Bonito.

Un abordaje «mucho más efectivo»

Gerez sostuvo que la regionalización dotará al Ministerio Público de un abordaje «mucho más efectivo».

Explicó que la diferencia en la tipología de los delitos de acuerdo a la ubicación geográfica es notoria. Por eso, remarcó que trabajar de manera focalizada con la policía y las autoridades locales significará una ventaja para las fiscalías.

Puso como ejemplo de lo anterior la cantidad de denuncias que se dan por abigeato en el norte de la provincia, de fuerte tradición ganadera. «¿Qué nos marca eso? que debemos articular con las brigadas rurales y reforzar las patrullas de ser necesario«, afirmó.

El nuevo diagrama también reasignará funciones para el equipo de fiscales jefe.

Darío Fuentes quedará afectado a la región Alto Neuquén, mientras que Gastón Ávila estará en la de Los Lagos del Sur.

Confluencia, en tanto, contará con el plantel más numeroso: Juan Agustín García, Pablo Vignaroli, Maximiliano Breide Obeid y Mauricio Zabala.

La región de la Comarca tendrá a Gastón Liotard, al igual que la del Pehuén, donde el puesto fue sometido a un concurso y quedó en manos del secretario de la Juzgado Federal de Roca, Matías Álvarez. Su pliego todavía espera tratamiento en la Legislatura.

Dos regiones con subdivisiones

Una situación particular se dará en la región del Limay, que, como la de Vaca Muerta, fue dividida en dos subregiones: norte y sur.

La del sur, que comprenderá a Piedra del Águila y Santo Tomas, estará a cargo de Gastón Ávila de Lagos del Sur. En cambio, la del norte, que atenderá en Picún Leufú y El Sauce, también fue asignada a Gastón Liotard.

En Vaca Muerta se utilizó una modalidad similar, con una sobregión norte y otra sur. La primera fue asignada a Pablo Vignaroli y llegará hasta Rincón de Los Sauces, Buta Ranquil, Barrancas y Octavio Pico. La segunda, en tanto, será supervisada por Mauricio Zabala y se extenderá a Añelo, San Patricio del Chañar, Los Chihuidos y Aguada San Roque.

Sobre esta medida, Gerez explicó que «son regiones en las que todavía faltan juntar datos». Una vez que esa información se haya recolectado y la elección de un fiscal jefe propio esté justificada, «avanzaremos en ese sentido», según adelantó.

Movimientos en los fiscales del caso

El artículo 2 de la resolución 06/26 afectó además a un grupo de fiscales de caso en algunas de las regiones creadas.

Rocío Rivero, por ejemplo, trabajará en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de la subregión Vaca Muerta Norte. María Eugenia Titanti, por su parte, lo hará en la subregión Vaca Muerta Sur. También se hará cargo del área de narcocriminalidad de la región que tendrá cabecera en Añelo y Rincón de los Sauces, informó el MPF.

A su vez María Paula Yerfino estará en la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, Lorena del Carmen Juárez en la Unidad Fiscal de Homicidios, Claudia Valeria Panozzo en la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, y Andrés Guillermo Azar en la Unidad Fiscal de Actuación Genérica.