Expo ADN Neuquén 2026: cómo el Colegio de Arquitectos sostuvo la primera edición de un evento que busca marcar un antes y un después

Durante casi dos años, María Paula Polich fue dando forma a una idea que buscaba mucho más que organizar una exposición. Como presidenta del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Neuquén, quería que la institución tuviera mayor visibilidad y que el trabajo de los profesionales neuquinos pudiera ocupar un lugar más relevante. Así comenzó a gestarse la Expo ADN Neuquén 2026, un proyecto que, en el tramo final de su organización, la obligó a redoblar esfuerzos y a volver a empezar.

A pocos meses de la fecha prevista, la empresa que estaba a cargo de la producción decidió retirarse. Para entonces, el Colegio ya tenía importantes compromisos institucionales asumidos y la fecha había sido postergada dos veces. “No me gusta decir que voy a hacer algo y no hacerlo. Me parece que la palabra es importante”, explicó Polich. Con el respaldo de su comisión directiva, decidió continuar y volvió a armar el equipo de trabajo.

El nuevo grupo se conformó también con personas de otras áreas, algunas de ellas desconocidas para Polich hasta ese momento. El desafío fue retomar una organización que ya estaba avanzada, pero que había quedado sin la estructura de producción original. “No empezamos de cero, pero te diría de uno a diez empezar desde un dos”, describió. En apenas dos meses y medio, el equipo tuvo que reorganizar el proyecto y avanzar hacia una fecha que ya no podía volver a postergarse.

El urbanista Carlos Moreno es uno de los referentes internacionales que dará una charla en la Expo ADN Neuquén / Gentileza

La recta final combinó entusiasmo, nervios y problemas cotidianos que obligan a tomar decisiones sobre la marcha. Mientras avanzaba la organización, nuevas empresas comenzaron a sumarse como sponsors y participantes de los stands. Las inscripciones, según señaló, ya superaron las 700.

El impulso detrás de la Expo ADN Neuquén 2026 se refleja en su agenda internacional: la llegada del urbanista Carlos Moreno, creador del concepto de la “Ciudad de los 15 Minutos”, suma una figura de reconocimiento mundial a una propuesta que busca posicionar a Neuquén como espacio de encuentro para la arquitectura, el diseño y el urbanismo. El arquitecto chileno Mathias Klotz y el reconocido diseñador argentino Alejandro Sarmiento, marcan también la relevancia del evento.

Para Polich, el esfuerzo también tiene que ver con la convicción de mostrar quiénes son los arquitectos de Neuquén y qué son capaces de aportar. “La primera edición quizá no tenga el tamaño, la envergadura o todo lo que hubiéramos querido”, admitió, pero representa un punto de partida. “Nos motivó cumplir la palabra y seguir con la bandera de que estos somos nosotros, de que este es el Colegio de Arquitectos, de que estos son los profesionales de Neuquén”, afirmó.