SUSCRIBITE Diario papel
Inmobiliario

Mathias Klotz, referente de la arquitectura latinoamericana, anticipa: “Lo que viene con fuerza es el reciclaje de edificaciones obsoletas”

Mathias Klotz es uno de los oradores de la Expo ADN Neuquén 2026, un evento de arquitectura y diseño que se realiza en la ciudad de Neuquén del 27 al 30 de agosto.

Silvia Fernández Machado

Por Silvia Fernández Machado

Casa creada por el arquitecto Mathias Klotz en Villa La Angostura / Gentileza

Casa creada por el arquitecto Mathias Klotz en Villa La Angostura / Gentileza

Premio Nacional de Arquitectura de Chile y referente de la arquitectura contemporánea de América Latina, Mathias Klotz llega a Neuquén como uno de los invitados destacados de la Expo ADN Neuquén 2026, el evento de arquitectura y diseño que se realiza del 27 al 30 agosto en la capital neuquina. Su trayectoria combina una reconocida práctica profesional con una extensa labor académica y una obra de proyección internacional.

Klotz desarrolló un lenguaje propio a partir de la arquitectura moderna, con una mirada centrada en la sencillez y en la relación de cada obra con su entorno. “Pretendo que sea sensato, discreto y que se integre al entorno que lo rodea”, resume el arquitecto al referirse a su manera de entender la disciplina.

Arquitecto chileno Mathías Klotz / Gentileza

De cara al futuro, Klotz pone el foco en una tendencia que, según considera, tendrá cada vez mayor protagonismo: “Pienso que lo que viene con fuerza es el reciclaje de edificaciones obsoletas”. La reutilización de construcciones existentes aparece así como uno de los desafíos que marcarán a la arquitectura.

Entre las obras que forman parte de su trayectoria, destaca especialmente una realizada en la región. “Entre mis obras destacaría la Casa Techos en Villa La Angostura, a la que le tengo especial cariño”, señala.

Su participación en Expo ADN Neuquén 2026 permitirá acercar al público local la mirada y la experiencia de una de las figuras más destacadas de la arquitectura latinoamericana contemporánea.


Premio Nacional de Arquitectura de Chile y referente de la arquitectura contemporánea de América Latina, Mathias Klotz llega a Neuquén como uno de los invitados destacados de la Expo ADN Neuquén 2026, el evento de arquitectura y diseño que se realiza del 27 al 30 agosto en la capital neuquina. Su trayectoria combina una reconocida práctica profesional con una extensa labor académica y una obra de proyección internacional.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén