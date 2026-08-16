Mathias Klotz, referente de la arquitectura latinoamericana, anticipa: “Lo que viene con fuerza es el reciclaje de edificaciones obsoletas”

Premio Nacional de Arquitectura de Chile y referente de la arquitectura contemporánea de América Latina, Mathias Klotz llega a Neuquén como uno de los invitados destacados de la Expo ADN Neuquén 2026, el evento de arquitectura y diseño que se realiza del 27 al 30 agosto en la capital neuquina. Su trayectoria combina una reconocida práctica profesional con una extensa labor académica y una obra de proyección internacional.

Klotz desarrolló un lenguaje propio a partir de la arquitectura moderna, con una mirada centrada en la sencillez y en la relación de cada obra con su entorno. “Pretendo que sea sensato, discreto y que se integre al entorno que lo rodea”, resume el arquitecto al referirse a su manera de entender la disciplina.

Arquitecto chileno Mathías Klotz / Gentileza

De cara al futuro, Klotz pone el foco en una tendencia que, según considera, tendrá cada vez mayor protagonismo: “Pienso que lo que viene con fuerza es el reciclaje de edificaciones obsoletas”. La reutilización de construcciones existentes aparece así como uno de los desafíos que marcarán a la arquitectura.

Entre las obras que forman parte de su trayectoria, destaca especialmente una realizada en la región. “Entre mis obras destacaría la Casa Techos en Villa La Angostura, a la que le tengo especial cariño”, señala.

Su participación en Expo ADN Neuquén 2026 permitirá acercar al público local la mirada y la experiencia de una de las figuras más destacadas de la arquitectura latinoamericana contemporánea.