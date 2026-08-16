ADN Neuquén 2026: la primera expo de arquitectura, arte y diseño de la Patagonia llega con referentes internacionales

Del 27 al 30 de agosto se realiza la primera edicón de la Expo ADN Neuquén 2026, un evento que reúne lo mejor de la arquitectura, el diseño y el arte en la provincia de Neuquén. Surge como un punto de encuentro destinado a quienes crean, proyectan y transforman el espacio, promoviendo el intercambio de ideas, la innovación y el desarrollo profesional.

La Expo ADN Neuquén reúne a algunos de los referentes más importantes de la arquitectura y el urbanismo de la región y el continente, los cuales ofrecerán charlas los días 28 y 29 de agosto. Conferí acá la agenda.

Entre los invitados están Mathias Klotz, Premio Nacional de Arquitectura de Chile y una de las voces más influyentes de América Latina; Carlos Moreno, el urbanista colombiano-francés asesor de la alcaldía de París y creador del concepto de la ciudad de los 15 minutos; Natalia Czytajlo especialista en urbanismo de género del CONICET; Agustina Pando, referente en arquitectura pasiva y eficiencia energética. Y una agenda completa de paneles sobre arquitectura patagónica, sustentabilidad, innovación, inteligencia artificial aplicada al diseño y gestión de estudios profesionales.

La idea es ofrecer un ámbito de exposición y diálogo que refleje tanto la evolución de la infraestructura urbana como las propuestas innovadoras y contemporáneas de arquitectos, diseñadores y profesionales de distintas disciplinas relacionadas.

Concejo Deliberante de Neuquén La Expo ADN Neuquén fue declarada de Interés Municipal por el Concejo Deliberante de Neuquén y de Interés Provincial por la Legislatura de la Provincia del Neuquén, en reconocimiento a su aporte al desarrollo cultural, profesional y urbano de la región.

La exposición reúne estudios de arquitectura, desarrolladoras inmobiliarias, constructoras, diseñadores, profesionales del sector de la construcción, marcas proveedoras y empresas líderes, entre ellas Propanel, la Asociación del Mueble Argentino, BPN, Dante y UFLO, generando un escenario propicio para compartir innovación, tendencias y nuevas formas de pensar el futuro de Neuquén.

Por qué se realiza

Con la mirada puesta en el crecimiento que atraviesa la provincia, el Colegio de Arquitectos de Neuquén, organizador del evento, busca visibilizar el trabajo de los profesionales y las empresas locales, además de generar un espacio para debatir el futuro del territorio.

La presidenta de la institución, María Paula Polich, explicó que la iniciativa comenzó a gestarse hace dos años como una respuesta al contexto que vive Neuquén y a la necesidad de mostrar la experiencia y el conocimiento que se produce en la región. “Tenemos que mostrar nuestros talentos y poner sobre la mesa los temas que queremos discutir”, sostuvo.

Tenemos que mostrar nuestros talentos y poner sobre la mesa los temas que queremos discutir» María Paula Polich, presidenta del Colegio de Arquitectos de Neuquén

La exposición reunirá a referentes para abordar temas vinculados con las ciudades, el ambiente y otros ejes estratégicos para el desarrollo provincial. Según adelantó Polich, el objetivo es que Expo ADN Neuquén 2026 tenga continuidad y se realice anualmente, hasta consolidarse como un ámbito de encuentro, intercambio y reflexión.

La propuesta forma parte de una estrategia más amplia del Colegio de Arquitectos de Neuquén para fortalecer el rol de los profesionales neuquinos, afianzar el trabajo conjunto con las empresas y promover su participación en los espacios donde se debaten las políticas y el futuro de la provincia.

¿Por qué vale la pena participar?

Los arquitectos presentan propuestas innovadoras para los visitantes.

Muestra proyectos de desarrollo urbano, arquitectónicos y de diseño de interiores que reflejan la nueva identidad de la ciudad de Neuquén.

Fomenta el diálogo y la colaboración entre profesionales de la industria, y el acercamiento del público general a un conocimiento genuino de las propuestas que impulsan el crecimiento urbano, diseño accesibles y aplicables a la escala doméstica.

Proporciona a los profesionales locales una mayor visibilidad, destacando sus logros y contribuciones en un escenario regional y nacional.

Busca mostrar propuestas innovadoras que enriquezcan el paisaje urbano y la vida cotidiana en Neuquén, inspirando a la comunidad en general.

Para las empresas participantes es un impulso al crecimiento y reconocimiento, posicionando su trabajo como una pieza clave en la evolución de la ciudad y su identidad, con impacto en toda la región.



¿Cómo participar?

Expo ADN Neuquén 2026 está dirigida a todos aquellos que se interesan por el diseño, la construcción y el desarrollo del hábitat.

Para asistir al evento, completá acá el formulario para registrar tu visita.