Del objeto cotidiano al diseño internacional: el reconocido diseñador industrial argentino que llega a Neuquén

En 2007, Phaidon Press eligió a Alejandro Sarmiento entre los 100 jóvenes diseñadores de producto más destacados de la escena internacional y lo incluyó en &Fork, una publicación que reunió a creadores seleccionados por diez referentes del diseño mundial.

Alejandro Sarmiento, diseñador industrial argentino participa del evento ADN Neuquén 2026 / Gentileza

El reconocimiento marcó un punto destacado en la trayectoria de un diseñador industrial argentino cuya obra se mueve entre el diseño, el arte y la experimentación, y que logró proyectarse desde Latinoamérica hacia escenarios internacionales.

Sus trabajos fueron exhibidos en ciudades de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, y llegaron a instituciones como el Museo de Arte Moderno de Tokio, el MALBA, el Museo da Casa Brasileira de San Pablo, el MAD de Nueva York y el MAMBA, donde algunos de sus diseños integran la colección permanente.

“Mi trabajo es una exploración constante donde la experimentación y la observación del entorno son las herramientas principales” Alejandro Sarmiento, diseñador argentino

La manipulación de materiales simples y la reutilización de piezas estándar forman parte de ese proceso, con el objetivo de crear objetos que no se agoten en su función, sino que también puedan contar una historia y vincularse con las experiencias cotidianas. “Mi trabajo es una exploración constante donde la experimentación y la observación del entorno son las herramientas principales”, explica.

Esa mirada dio lugar, entre otros proyectos, al Proyecto Pet, dedicado al reciclaje de residuos sólidos urbanos, y a Vacavaliente, del que fue cofundador y director creativo.

1/ 3 Puf "Pentáculo" de Alejandro Sarmiento 2/ 3 Familia Ruberta iron, de Alejandro Sarmiento 3/ 3 Banco circus stool de carton

Su recorrido muestra una forma de entender el diseño que no se limita a resolver necesidades: también busca observar, experimentar y encontrar nuevas historias en los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana.