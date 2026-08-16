Del objeto cotidiano al diseño internacional: el reconocido diseñador industrial argentino que llega a Neuquén
Alejandro Sarmiento será uno de los oradores del evento ADN Neuquén que se realiza del 27 al 30 de agosto en el Centro de Convenciones Domuyo.
En 2007, Phaidon Press eligió a Alejandro Sarmiento entre los 100 jóvenes diseñadores de producto más destacados de la escena internacional y lo incluyó en &Fork, una publicación que reunió a creadores seleccionados por diez referentes del diseño mundial.
El reconocimiento marcó un punto destacado en la trayectoria de un diseñador industrial argentino cuya obra se mueve entre el diseño, el arte y la experimentación, y que logró proyectarse desde Latinoamérica hacia escenarios internacionales.
Sus trabajos fueron exhibidos en ciudades de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, y llegaron a instituciones como el Museo de Arte Moderno de Tokio, el MALBA, el Museo da Casa Brasileira de San Pablo, el MAD de Nueva York y el MAMBA, donde algunos de sus diseños integran la colección permanente.
“Mi trabajo es una exploración constante donde la experimentación y la observación del entorno son las herramientas principales”Alejandro Sarmiento, diseñador argentino
La manipulación de materiales simples y la reutilización de piezas estándar forman parte de ese proceso, con el objetivo de crear objetos que no se agoten en su función, sino que también puedan contar una historia y vincularse con las experiencias cotidianas. “Mi trabajo es una exploración constante donde la experimentación y la observación del entorno son las herramientas principales”, explica.
Esa mirada dio lugar, entre otros proyectos, al Proyecto Pet, dedicado al reciclaje de residuos sólidos urbanos, y a Vacavaliente, del que fue cofundador y director creativo.
Su recorrido muestra una forma de entender el diseño que no se limita a resolver necesidades: también busca observar, experimentar y encontrar nuevas historias en los objetos que forman parte de nuestra vida cotidiana.
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