Feria del Libro de Neuquén: el Animé es un furor

Lourdes tiene 5 años y unos rulos dorados que enamoran. Es fanática de «Lilo y Stich», pero viene de una familia que de a poco la va llevando al mundo del Animé. Un género que desde el puesto «Espacio Crumb» está siendo furor en la Feria del Libro de Neuquén «Marcelo Martín Berbel» que se desplegará hasta el domingo en inmediaciones del Museo Nacional de Bellas Artes.

No hay adolescente que visite la feria que no se de una vuelta por el escaparate de los libros de Animé. «El público mayoritariamente es joven, pero vemos que vienen adultos que se acercan para buscar asesoramiento sobre qué comprar porque están en esa búsqueda de entender de qué se trata», contó el dueño del puesto, Agustín Castañedas.

Y volvemos a Lourdes. Mientras ella mira un plano de la ciudad de Neuquén plagado de dibujos de lugares turísticos y pregunta que es cada cosa; su mamá Elizabeth y su hermana mayor, Isabella, están eligiendo libros que aún les falta de una serie de la son fanáticas. «En este mundo empezaron mi hija mayor y mi marido. Yo era más de Nexflit. Pero un día me sumé a ver y me encanto», dijo la madre, mientras buscaba en su cartera la billetera.

«Entendí que había muchos prejuicios sobre este arte. Pero cuando me interioricé me di cuenta que no tiene mensajes de violencia y tiene mucho de positivo», sumó. Lourdes la miraba aburrida, como queriendo irse. Pasaban por su lado, varios adolescentes que pagaban por plataformas digitales ese libro que en otros lugares de Neuquén no se encuentran.

Agustín Castañeda es de Cipolletti, pero hace años viven en La Plata donde tiene su librería Animé. Sin embargo, «vi que en esta zona no hay librerías dedicadas a este género y fue ahí que decidí venir todos los años a las ferias del libro», dijo, aún cuando se reconoció más amante del Comic que del Animé.

En cuanto a las ventas, el librero aseguró que bien pero no tan bien como otros años. «Está tranqui. Pero seguro a partir de mañana las cosas mejoran. Los fines de semana suelen ser los de mayor concurrencia, veremos que pasa», dijo mientras le ofrecía unos libros a Nehuén, un niño de 10 años que aclaró que su nombre llega acento en la e.

Miraba, leía sin entender mucho pero con curiosidad. «No se qué es esto, pero quiero ver que es. No se si me gusta, pero quiero mirar», fue contundente. Revisó todas las versiones, no se llevó nada, «pero tal vez la próxima se compré algo», dijo una señora que venía a buscar un regalo para su nieto. Beatriz no tiene ni idea de qué se trata el Animé, pero llegó al stand con un papel escrito con el nombre del libro que debía comprar.

Los precios en este género van desde los 7.000 pesos hasta los 30.000 pesos, dependiendo si te llevas un clásico, una edición especial o las revistas más difundidas. Y a prestar atención. También, en Espacio Crumb podés encontrar historias de superhéroes de una edición maravillosa.

Qué se viene mañana

Auditorio Museo Nacional de Bellas Artes:

17: Silvio Squillari presenta «El piejo no se mancha».

18: Melina Fit le dará la palabra a Mercedes Lamarca con su propuesta: «Ciudad Segura. Ciudadanas Libres».

19: El panel donde se disertará sobre «Poesía en colores, poetas que escriben sobre los colores de Neuquén», a cargo de Mauricio Giuletti.

17: Charla sobre «las librerías y los libros».

18: Jornadas de reflexión general sobre la educación». Cupo cerrado.