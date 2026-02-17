Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: últimos días para anotarse al Concurso del Peso de la Manzana

A pocos días de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 (FNM2026), el Municipio de Roca recordó que está abierta la inscripción para participar del tradicional Concurso del Peso de la Manzana, uno de los atractivos más esperados por el público.

Fiesta de la Manzana: cierran las inscripciones para el sorteo del Concurso del Peso de la Manzana

El certamen contará este año con premios de alto impacto: un auto 0 km y una moto 0 km para quienes logren acercarse al peso exacto de la fruta elegida.

El concurso se desarrollará el sábado 21 de febrero en el Escenario Principal “Carlos Soria”, donde se revelará el peso oficial de la manzana seleccionada. Resultará ganador o ganadora quien más se aproxime a ese valor, en una competencia que combina intuición, azar y emoción frente al público.

Para esta edición, el Municipio implementó un sistema de inscripción online para el sorteo de participantes, aunque también se habilitará una alternativa presencial para quienes no cuenten con acceso a internet o redes sociales. Para el cupón online, las personas interesadas deben seguir tres pasos:

Seguir al Municipio de Roca en sus redes sociales de Instagram y/o Facebook. Compartir en redes la publicación oficial del Municipio sobre la FNM2026. Completar el cupón online ingresando a: https://fnm.generalroca.gob.ar/concurso/peso/manzana/

Quienes no tengan acceso digital podrán completar un cupón presencialmente. Para ello, se instalará una urna en el Municipio el miércoles 18 y jueves 19 de febrero, de 7 a 13 horas, donde se podrá completar y depositar el formulario físico. Las fechas clave son:

Jueves 19 de febrero: cierre de inscripción para ambas modalidades.

cierre de inscripción para ambas modalidades. Viernes 20 de febrero: sorteo de participantes; se publicará el listado de titulares y suplentes en el sitio web del Municipio de Roca.

sorteo de participantes; se publicará el listado de titulares y suplentes en el sitio web del Municipio de Roca. Sábado 21 de febrero: realización del Concurso del Peso de la Manzana en el Escenario Principal.

Con premios atractivos y una mecánica simple, el Concurso del Peso de la Manzana vuelve a ser uno de los grandes atractivos de la Fiesta Nacional de la Manzana, y los interesados tienen tiempo hasta el jueves 19 para participar.