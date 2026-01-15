Fiesta de la Manzana 2026 en Roca: guía para comprar online las entradas «plus o full» para el sector preferencial

Falta muy poco para celebrar la Fiesta de la Manzana 2026. En Roca ya empezaron los preparativos y las ventas de entradas.

La entrada general a la Fiesta de la Manzana 2026 es gratuita, pero como todos los años, habrá dos sectores -campo y tribuna- que con la compra de un ticket permitirá a los fanáticos estar más cerca del escenario.

La particularidad de la próxima edición de la Fiesta de la Manzana es que se podrán adquirir dos tipos de accesos pagos:

PLUS que te habilita a supercampo o tribunas

FULL que te habilita el paso a super campo, estacionamiento preferencial para un vehículo cerca del predio.

Fiesta de la Manzana 2026: cómo comprar tu entrada «plus o full» para el sector preferencial

Paso 1: ingresar a la página web del municipio www.generalroca.gov.ar, una vez allí ingresar a la opción que dice: «#FNM2026 accesos preferenciales»

Paso 2: una vez en el sitio, te redireccionará a una pestaña nueva de la Fiesta de la Manzana 2026 donde deberás seleccionar la opción «accesos». Allí se mostrarán las tres opciones habilitadas: acceso libre y gratuito; acceso plus y acceso full.

Paso 3: Para la compra, en ambos casos, el sitio te exige validar tus datos. Consiste en llenar un formulario con el CUIL y un correo electrónico. Al validarlos, te llegará un mail para verificar si el correo es el correcto.

Paso 4: una vez validado y verificado los datos, el sitio de permitirá el acceso para la compra de entradas disponibles. Podés seleccionar por día (viernes 20, sábado 21 y domingo 22).

Paso 5: una vez seleccionada la opción te permitirá a concretar la selección del sector preferencial, campo o tribuna, y la cantidad de entradas. Luego de seleccionar, hay que apretar la opción «comprar».

Paso 6: la página te va a mostrar tu resumen de compra y te mostrará las opciones pago. Puede ser por Mercado Pago o si seleccionas la opción «pagar ahora», te dará la opción abonarlo de forma online ingresando con el número de boleta.

Si el pago lo concretas vía online, te va a figurar como «pagar boleta municipal» y te va a mostrar el número de boleta más el monto a pagar.

Aclaración: las entradas adquiridas tienen fecha de vencimiento, la reserva se concreta pero si cumplido el paso no se hizo la bonificación, la organización vuelve a ofrecer las entradas. Los compradores tienen hasta 72hs hábiles o 5 días corridos para realizar el pago.

Desde el municipio recordaron que las pulseras adquiridas online se retirarán en puntos habilitados para tal fin dentro del predio, durante los días de la Fiesta de la Manzana 2026.

Fiesta de la Manzana 2026: cuánto salen las entradas

Los primeros dos días, las entradas mantendrán el mismo precios, pero para el domingo 22 los accesos tendrán un precio más elevado. De manera que los valores serán los siguientes:

Viernes 20 y sábado 21:

Campo Full $45.000

Campo Plus $40.000

Tribuna Plus $20.000

Menores de 5 años no pagan

Campo Full $45.000 Campo Plus $40.000 Tribuna Plus $20.000 Menores de 5 años no pagan Domingo 22 de febrero:

Campo Full $55.000

Campo Plus $50.000

Tribuna Plus $25.000

Menores de 5 años no pagan

En tanto por las tarifas por buenos contribuyentes, tendrán un límite de dos accesos por día y los valores serán las siguientes: