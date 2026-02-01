Fiesta de la Manzana 2026: todos los detalles del gran evento que ya se empieza a palpitar

El fuerte arraigo cultural de la producción frutícola es el sello distintivo de esta Fiesta, que se desarrolla desde hace más de 40 años en la ciudad de General Roca, como celebración que marca el fin de la cosecha. Además de disfrutar de espectáculos musicales de primer nivel, el «público manzanero» experimenta una vivencia única, que lo vincula con la historia y las tradiciones valletanas. El contacto con la producción mediante concursos, experiencias en la chacra y el galpón de empaque, homenajes, sorteos y la posibilidad de compartir esos momentos en familia o con amigos, se convierte en una fuente de recuerdos inolvidables.

Foto: Gentileza Municipio.

Este año se presentarán en el Escenario Principal YSY-A y NEO PISTEA el viernes 20; EMANERO y DAMAS GRATIS el sábado 21; LALI y CAZZU el domingo 22. Además, una selección de los mejores músicos y elencos de baile regionales también acompañarán la Manzana 2026, tanto en el escenario Mayor “Carlos Soria” como en el Regional “Nuestros Artistas”.

Foto: Gentileza Municipio.

Los músicos regionales que se presentarán en el escenario “Carlos Soria” son: Kala Rivero, La Estafa Dub, Piel de León, Álamo Plateado y La Forma del Aire. Además, la Globa de Regionales, conocida como “La fiesta dentro de la fiesta” será el lugar para disfrutar de los mejores espectáculos de la zona:

Viernes 20: Latido de mujeres (Danza Folklórica) – Alter Ego (Rock) – Terrafonía (Folklore Solista) – La Sacha Sonkoy (Guaracha) – Parranderos (Chamamé) – Tu Mambo (Cuarteto).

Sábado 21: Simbiosis en movimiento (Danza IUPA) – Tango Austral (Tango/Piazzola) – Tralihue (Malambo Fantasía) – Linaje (Folklore Tradicional) – Peñeros (Folklore) – Disfruto (Cuarteto).

Domingo 22: Delta Crew (Danza Urbana) – Por Demás (Rock) – Leandro Rodríguez (Tango) – Miguelito de la Gente (Chamamé) – La Drim (Reggae/Ska) – Kantores de Tierra Adentro (Folklore Tradicional).

En el Escenario de la Producción se desarrolla el “Concurso de Embaladores”, una competencia que atrae cientos de espectadores cada noche. Pero más temprano es el momento de las infancias, con propuestas de calidad para chicos y chicas: este año se presentarán “Rober y la Máquina de hacer canciones” y el “Teatro Alpargata”.

El arte regional también estará presente en la Fiesta Nacional de la Manzana con estatuas vivientes, zancos, malabares y Títeres El Biombo. De esta forma, se renueva una fuerte apuesta a la cultura regional, con 28 grupos de artistas desplegando en escena lo mejor de la música y danza con sello local. Después de una ardua tarea de selección de propuestas, quedaron conformadas las grillas con estas contrataciones, que entre música, danza y actuación implican más de 200 artistas regionales en escena.

El público como protagonista

Foto: Gentileza Municipio.

El “Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo”, el “Concurso de Ideas Emprendedoras”, el “Concurso del Peso de la Manzana”, el “Mini-Circuito Productivo Infantil”, son otros grandes atractivos de la Fiesta que convocan a la participación activa del público con importantes premios.

Cómo llegar

La Fiesta Nacional de la Manzana se desarrollará en el Predio Ferial Municipal, situado a la vera de la Ruta Nacional 22, en calle Cerro Tronador 260. Es un lugar estratégico porque permite un acceso inmediato a turistas que llegan de otras ciudades y ofrece cercanía para el público local.

Con siete hectáreas de superficie y todos los servicios necesarios, se garantiza la comodidad y seguridad en el Predio.

Accesos, tarifas y beneficios

Si bien la entrada a la Fiesta Nacional de la Manzana es libre y gratuita, para quienes quieren una ubicación más cercana a su artista favorito, se ofrece la venta de accesos preferenciales.

En las Cajas Municipales: de lunes a viernes de 8 a 12 horas.

On-Line: ingresando al sitio web del Municipio o a este link.

Por teléfono: al 0800-222-9742, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

En todos los casos, el pago de los accesos se puede realizar en efectivo o con tarjetas de débito o crédito. Las pulseras adquiridas online o por teléfono se pueden retirar en las Cajas del Municipio (Mitre 710) hasta el 19 de febrero de 8 a 12 horas y durante los días de la Fiesta en puntos habilitados para tal fin dentro del Predio, en todos los casos presentando comprobante de pago y DNI físico del titular de la cuenta desde donde se realizó el pago.

La tarifa por día para público general es:

Viernes 20 y Sábado 21

Campo Full $45.000 / Campo Plus $40.000 / Tribuna Plus $20.000 / Menores de 5 años no pagan.

Domingo 22

Campo Full $55.000 / Campo Plus $50.000 / Tribuna Plus $25.000 / Menores de 5 años no pagan.

Foto: Gentileza Municipio.

Beneficios especiales para la compra de accesos:

Tarifa para Contribuyentes Cumplidores del Municipio de Roca, con un límite de compra de dos entradas por día:

-Viernes 20 y Sábado 21: Campo Full $36.000 / Campo Plus $32.000 / Tribuna Plus $16.000 / Menores de 5 años no pagan.

-Domingo 22: Campo Full $44.000 / Campo Plus $40.000 / Tribuna Plus $20.000 / Menores de 5 años no pagan.

2×1 con Club Río Negro. El único requisito para acceder al beneficio es presentar la tarjeta Club RN y DNI, con un límite de compra de un par de accesos por día por asociado.

3 cuotas sin interés con Banco Patagonia. Pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Patagonia se puede acceder a este beneficio de 3 cuotas sin interés, para la opción de compra presencial en Cajas Municipales.

El deporte también brilla en la Fiesta

Foto: Gentileza Municipio.

El Tría de la Manzana, con su etapa de nado en aguas abiertas del río Negro, se desarrollará en el Área Natural Protegida Paso Córdoba, el domingo 15 de febrero. Es una competencia de pruebas combinadas que incluye Natación, Mountain Bike y Running, que se divide en dos niveles de dificultad.

Por un lado, el «Tria Corto», que tiene tiene 1,2 km de natación, 13 kilómetros de MTB y 6 kilómetros de running; y por el otro, para los atletas más preparados y quienes optan por la modalidad de Posta, el desafío «Tría Largo», que contempla distancias de 2 kilómetros, 25 kilómetros y 9,5 kilómetros en el mismo orden de disciplinas. La inscripción todavía está abierta, ingresando a este link.

El público manzanero podrá conocer un resumen del Tría y acompañar la premiación en el Escenario Mayor “Carlos Soria” el viernes 20 de febrero a las 21 horas.

Foto: Gentileza Municipio.

Después del gran éxito del año pasado, vuelve el Torneo Manzana Skatepark «Skate & BMX Jam Session», que se llevará a cabo los días 13 y 14 de febrero en la pista municipal ubicada en el Paseo del Canal Grande, sobre calles Gelonch y Maipú.

Este nuevo desafío se enmarca en una serie de encuentros donde skaters y bikers de la región vienen demostrando el alto nivel de performance que se alcanza en la Patagonia Norte. Encontrá más info y datos para la inscripción en www.generalroca.gob.ar. Además de una competencia, ¡un espectáculo para disfrutar en familia!

Foto: Gentileza Municipio.

Este año, en el marco del 50° aniversario de la Regata Internacional del río Negro, se realizará un Reconocimiento a Palistas Roquenses que han participado y dejado su huella a lo largo de las décadas, con su participación en la tradicional competición. Una actividad deportiva llena de amigos y anécdotas para recordar; una historia que se desarrolla en el Valle, con el río y su potencial turístico como protagonista. La cita es el viernes 20 a las 20.30 hs. en el Escenario de la Producción.

Qué hacer en Roca

Foto: Gentileza Municipio.

Chacras y galpones abren las puertas de sus establecimientos productivos al turismo para dar a conocer, realzar y fortalecer la actividad valletana. Se puede aprovechar para pasar una tarde diferente, recorriendo y conociendo más sobre la cadena de producción que está detrás de la protagonista de esta Fiesta.

Además, Roca posee una gran variedad de recursos naturales, paleontológicos, culturales e históricos que se pueden conocer a través de las actividades que ofrecen la Dirección de Turismo del Municipio y los prestadores de Turismo Activo o Rural como flotadas, caminatas, parapente, escalada, observación del cielo, visitas a establecimientos agroturísticos, entre otras. La Dirección Municipal de Turismo se encuentra en calle 25 de Mayo, entre España y Maipú (Teléfono: 0298-4423195 | En Instagram @rocaturismo)

Más info:

Sitio Oficial Municipio | Municipio de Roca en Instagram | FNP en Instagram | Municipio de Roca en Facebook | Municipio de Roca en Youtube