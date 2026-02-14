Fiesta de la Manzana 2026: supercampo, tribunas y sector libre, así se divide el predio para el show de Lali, YSY-A y Damas Gratis

La Fiesta de la Manzana 2026 está en sus últimos preparativos para su celebración en Roca y desde la organización brindaron detalles de cómo se organizará el predio donde ya se empezó a montar el escenario principal.

Se trata del escenario mayor Carlos Soria donde durante los tres días del festival se presentarán, además de los regionales y locales, increíbles artistas nacionales como Neo Pistea, YSY A, Damas Gratis, Emanero, Lali Espósito y Cazzu.

Fiesta de la Manzana 2026: el mapa oficial de cómo se dividirá el público

Si bien el acceso a la Fiesta de la Manzana 2026 es libre y gratuito, el público tendrá la posibilidad de adquirir ubicaciones en sectores preferenciales para disfrutar de los shows con mayor comodidad o mayor cercanía a sus artistas favoritos.

En este sentido, la organización de la Fiesta de la Manzana 2026 ya compartió el mapa para que los interesados elijan su lugar.

De acuerdo con la disposición del predio, el ‘supercampo preferencial’ es la mejor alternativa para estar cerca del escenario, ya que las tribunas (con asientos) se encuentran al fondo. Por su parte, el sector gratuito estará localizado en el espacio intermedio entre ambas áreas pagas.

El sector del escenario principal estará vallado y contará con personal de seguridad a cargo de habilitar el ingreso de quienes hayan comprado sus entradas. Además en el lateral derecho del supercampo se habilitará un punto de hidratación para resguardar el buen estado de salud del público.

En tanto en el lateral izquierdo podrán encontrar los baños, un área de primeros auxilios y el acceso al sector exclusivo para personas con discapacidad.

Fiesta de la Manzana 2026: cronograma de artistas del escenario principal

De acuerdo a esto, la grilla para los tres días en el escenario MAYOR «CARLOS SORIA», se compone de la siguiente manera:

Viernes 20:

Kala Rivero (trap)

La Estafa Dub (rock);

Neo Pistea

Ysy A.

Kala Rivero (trap) La Estafa Dub (rock); Sábado 21:

Álamo Plateado (cumbia colombiana)

Piel de León (cumbia Santafesina)

Emanero

Damas Gratis.

Álamo Plateado (cumbia colombiana) Piel de León (cumbia Santafesina) Domingo 22:

La Forma del Aire (rock/pop)

Cazzu

Lali

Fiesta de la Manzana 2026: cuánto salen las entradas

Los primeros dos días, las entradas mantendrán el mismo precios, pero para el domingo 22 los accesos tendrán un precio más elevado. De manera que los valores serán los siguientes:

Viernes 20 y sábado 21:

Campo Full $45.000

Campo Plus $40.000

Tribuna Plus $20.000

Menores de 5 años no pagan

Campo Full $45.000 Campo Plus $40.000 Tribuna Plus $20.000 Menores de 5 años no pagan Domingo 22 de febrero:

Campo Full $55.000

Campo Plus $50.000

Tribuna Plus $25.000

Menores de 5 años no pagan

En tanto por las tarifas por buenos contribuyentes, tendrán un límite de dos accesos por día y los valores serán las siguientes: