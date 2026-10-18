Fuerte accidente sobre la Ruta 151, cerca de Catriel: murió una persona, qué se sabe

Un grave accidente se registró sobre la Ruta 151, cerca de Catriel. El choque fue este domingo 18 de octubre. Hay una persona fallecida.

Personal presente en el sitio dijeron a Diario RÍO NEGRO que el siniestro vial fue a la altura del kilómetro 100.

Choque fatal sobre la Ruta 151: qué se sabe

Testigos en el lugar confirmaron a este medio que hay una víctima fatal. Se trataría de una joven.

Entre las hipótesis de lo ocurrido circulan diversas versiones, una de ellas es que la mujer habría perdido el control de su vehículo por las condiciones de la ruta, según relataron fuentes del lugar a Diario RÍO NEGRO. Aún no se confirma la participación de tercero.

Habrían personas atrapadas. Aún se desconoce si el hecho dejó personas heridas.

Se supo que personal de bomberos voluntarios de Catriel viajó hasta el punto del accidente.