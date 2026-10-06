Un auto chocó contra un jabalí sobre la Ruta 151 y terminó en el canal: advierten por la presencia de estos mamíferos

Accidente por un choque contra un jabalí sobre la Ruta 151. Foto: Gentileza Facebook Bomberos Voluntarios Barda del Medio.

Un auto que circulaba sobre la Ruta 151 chocó contra un jabalì y luego cayó en un canal ubicado a la vera del camino. El accidente fue a la salida de la localidad de Contralmirante Cordero.

Los ocupantes del auto lograron salir de agua por sus propios medios y recibieron después atención médica.

Auto chocó contra un jabalí sobre la Ruta 151: qué se sabe del accidente

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio el vehículo colisionó el lunes contra un jabalí que cruzó repentinamente la ruta. «Producto de esta situación, el conductor realizó una maniobra evasiva intentando evitar el impacto, pero no logró hacerlo y el vehículo terminó cayendo al canal con agua», detallaron.

Ampliaron que los ocupantes «lograron salir del vehículo por sus propios medios» y «posteriormente fueron asistidos por personal de Salud de Contralmirante Cordero, quienes realizaron el traslado de las personas hacia el Hospital de Cinco Saltos para su correspondiente evaluación médica».

En un comunicado los bomberos advirtieron que si bien «la presencia de este tipo de animales silvestres no es habitual en nuestra zona» fue el segundo reporte recibido sobre la presencia de jabalíes en cercanías de la localidad.

Ante esto, solicitaron a quienes circulen durante las horas nocturnas por la Ruta 151 «que extremen las medidas de precaución, disminuyan la velocidad y permanezcan atentos, ya que estos animales pueden cruzar la calzada de manera repentina».