Reclamo por la Ruta 151: convocan a un nuevo abrazo simbólico en el acceso a Catriel

El acceso es utilizado diariamente por vecinos, trabajadores y transporte vinculado a la actividad hidrocarburífera. El reclamo tomará lugar este sábado en el ingreso sur. (Foto: gentileza)

Vecinos y familias de Catriel realizarán una nueva movilización para visibilizar el reclamo por las deplorables condiciones de circulación de la Ruta Nacional 151. La jornada parte bajo la consigna “Abrazo simbólico – Todos/as a la ruta”,

La jornada de protesta está convocada para el próximo sábado 26 de septiembre, a partir de las 10:00, en la Torre de Acceso Sur de la localidad. La comunidad convoca a participar masivamente con el objetivo de exigir respuestas concretas frente al deterioro de la calzada, un problema persistente que afecta la conectividad y la seguridad vial de toda la región.

Los pobladores afirmaron que si bien Vialidad Nacional ha ejecutado tareas de bacheo y reparaciones menores en distintos tramos rionegrinos, estas intervenciones resultan insuficientes para solucionar las fallas estructurales de la traza.

Durante la manifestación, los participantes buscarán llamar la atención de las autoridades provinciales y nacionales sobre el peligro constante que representa el estado actual de la ruta. La presencia de profundos baches, desniveles y banquinas inestables obliga a los conductores a maniobrar con extrema precaución para evitar accidentes.

Esta acción colectiva dará continuidad a una serie de reclamos que la comunidad de Catriel sostiene desde hace tiempo, con el fin de garantizar una circulación segura para los vehículos particulares, el transporte de pasajeros y el tránsito pesado que recorre diariamente la zona. Otros abrazos simbólicos se convocaron a inicios de año y en julio de 2026.

Cuál es el impacto estratégico de la denominada «Ruta Petrolera»

La Ruta Nacional 151 constituye un paso crucial para la integración del norte rionegrino y el sudoeste pampeano. Con una extensión de aproximadamente 315 kilómetros, conecta a Cipolletti con el empalme de la Ruta Nacional 143 en La Pampa, articulando el paso por localidades clave como Cinco Saltos, Barda del Medio, Campo Grande y Catriel.

La bandera que llevó la comunidad por reclamo al estado de la ruta en el último abrazo simbólico (Foto: La Arena)

Su importancia radica en que funciona como una vía neurálgica para la logística vinculada a la actividad hidrocarburífera y el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta. El flujo constante de camiones de gran porte y maquinaria pesada exige una infraestructura vial adecuada que soporte el peso y el volumen de tráfico sin colapsar.

El deterioro sostenido de la traza no solo incrementa el riesgo de accidentes viales, sino que también genera costos adicionales en el transporte de cargas y afecta la comunicación cotidiana entre las comunidades de la región. De allí que los vecinos insistan en la urgencia de concretar obras definitivas que devuelvan la seguridad y transitabilidad al corredor.

Con información de Cutral Co Al Instante.