Funcionarios neuquinos dan sus razones contra el aborto

Dos funcionarios neuquinos se pronunciaron en contra de la despenalización del aborto en una nueva jornada de informes ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Aunque que no fueron en nombre del Ejecutivo sino invitadas por la diputada del MPN, Alma Sapag, la decisión había generado cuestionamientos de la oposición. (Ver aparte)

Alejandra Cristina Piedecasas, médica, subsecretaria de Salud de la provincia de Neuquén, caracterizó la legalización del aborto “como la forma más cobarde, más cruel y más barata” de reconocer múltiples fracasos en la prevención de los embarazos no deseados y pidió una “propuesta superadora que evite la muerte de la madre y el niño”.

Germán Cazeneuve, titular de la Dirección General de Religión y Culto de la Provincia de Neuquén, valoró la perspectiva religiosa sobre esta problemática, y reclamó específicamente que se tenga cuenta la mirada “cristiana” que, dijo, “está presente en un altísimo porcentaje de la sociedad” argentina.

Piedecasas y Cazeneuve participaron de la audiencia matutina del sexto plenario de comisiones, donde se alternaron ex jueces, abogados, psicólogos y una historiadora que hablaron en favor y en contra de la iniciativa para declarar no punible la interrupción voluntaria del embarazo.

Desde posiciones diferentes –científica y religiosa– las dos voces neuquinas coincidieron básicamente en transmitir a los legisladores la convicción de que la vida comienza desde la concepción.

La subsecretaria Piedecasas defendió la excelencia del sistema de salud de Neuquén, “un orgullo en Latinoamérica”, y dijo que asegura un registro estadístico veraz acerca de las muertes en “eventos obstétricos” en la provincia. Sostuvo que según estos registros, fueron apenas dos las muertes en los últimos dos años, y ninguna de ellas por aborto, y quince entre 2001 y 2015, de las cuales diez, resultado de distintas causas, como aborto provocado o espontáneo. “Sensibilizar a la opinión pública con un indicador de muertes maternas que se diferencia abrumadoramente de los datos oficiales carece de honestidad intelectual”, afirmó.

Piedecasas advirtió sobre las secuelas derivadas de la interrupción de un embarazo no deseado “en la estabilidad emocional y afectiva de las mujeres”. Y advirtió que siempre en su historia será registrado “como una pérdida, que no puede ser dimensionada en el momento más vulnerable, cuando concurre a la consulta”. “Desde el punto de vista médico-científico no se puede negar que se hable de dos vidas y no podemos ser obligados como médicos a usar el aborto y la muerte de lo por nacer como solución”, dijo. Pidió “estar preparados como sistema para la mejor respuesta, que no sea sacrificar una vida sino salvar a las dos”. Agradeció a la diputada Sapag por haberla invitado al debate.

Un poco antes, Cazeneuve acusó a sectores que no identificó de intentar “descristianizar la vida pública porque contaminan la libertad y autonomía de las personas”. “Esto implica un intento de anunciar una vida sin los valores éticos que proclaman las religiones, como el amor, la caridad y la misericordia”, denunció.

Cazeneuve transmitió la posición de las iglesias católica y evangélica de Neuquén en torno al debate sobre el aborto y dijo que la misión de las organizaciones de carácter religioso es “acompañar el sufrimiento”. “No creemos que exista en estos pensamientos religiosos otra intención que no sea la de evitar el sufrimiento y acompañar al que lo padece”, sostuvo.

Dijo que el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, le pidió que transmitiera que el Estado “tiene que poner la mirada en el embrión porque no se puede tratar como objeto a alguien que es sujeto”. Citando a Croxatto, siguió: “Si por los problemas que nos surgen tenemos que eliminar a alguien, eso habla de la gran pobreza que somos como país”.

También dejó la posición de los pastores de las iglesias de neuquinos: “Defienden el derecho a la vida como derecho fundamental y superior a todo lo demás, posicionándose a favor de la madre y del niño por nacer y en contra del proyecto de despenalización del aborto”.