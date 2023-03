Guarderías infantiles en empresas de Neuquén: cómo se deben aplicar, desde este jueves

A partir de este jueves comienza a ser exigible legalmente que las empresas cuenten con guarderías para los hijos del personal a partir de la nueva norma nacional de orden público. El decreto es para empresas privadas y públicas y cuenta con algunas condiciones y existen alternativas.

Los establecimientos donde presten tareas 100 personas o más deberán ofrecer guarderías y salas maternales para los hijos y las hijas del personal. La reglamentación no alude a la “empresa” sino al “establecimiento”. Conforme a la definición que ofrece la mencionada ley (20.744), “establecimiento” es la unidad técnica o de ejecución destinada al logro de los fines de la empresa.

La delegada de Nación en Neuquén por el ministerio de Trabajo, Asunción Miras Trabalón, dialogó con «Arranquemos» por RIO NEGRO RADIO y contó cuales son las implicancias y condiciones de la norma que es de orden publico y que no puede dejarse de lado por decisión de las partes ni acuerdo de trabajadores.

Los espacios de cuidado deberán acoger a niños y niñas de entre 45 días y 3 años durante la jornada laboral de la persona que trabaja. Es decir, debería garantizarse el espacio para cuidado durante las horas que la persona se encuentra a disposición del empleador. Para poder acceder a la guardería o sala maternal, los menores deberán encontrarse a cargo de la persona que trabaja.

«Las empresas tuvieron un año para adecuar los establecimientos y proveer guarderías para los hijos de los trabajadores», indicó Miras Trabalón. «Otra opción es acordar una retribución compensatoria para pagar la guardería a través del convenio colectivo de trabajo», detalló.

En cuanto a la ubicación de las guarderías, se estableció que deberían encontrarse en el lugar de trabajo, sin embargo, la reglamentación autorizó dos alternativas adicionales: implementar los espacios de cuidado de manera consorcial entre empresas que se encuentren dentro de un radio de 2 km de distancia, y subcontratar estos espacios siempre que ellos cumplan con las condiciones legales.

«En el Parque Industrial de Neuquén podría haberse establecido una guardería de forma consorcial para que acudieran los hijos de los empleados», explicó la delegada del ministerio de Trabajo. «A los trabajadores se les da la comodidad de tener a sus niños cerca de donde están trabajado muy importante», manifestó.

Otra de las posibilidades según contó Miras Trabalón es que a través del CCC se acuerde el reemplazo de la guardería por un pago compensatorio al trabajador. «No puede ser menos del 40% de la escala salarial del cuidadores de personas de casa particulares, detalló.

El decreto es extensivo a padres y madres. «Es una norma de igualdad básica, que está en muchísimos paises del mundo que es muy simple de implementar», expuso la delegada del ministerio de Trabajo de la Nación en Neuquén. «La guardería no saldría del bolcillo de los trabajadores sino del empleador, seria un cargo aparte», agregó.

La provincia debe garantizar su cumplimiento

«Creo que no han avanzado nada, que han sido pocas las empresas que han comprendido que debían adecuarse a esta norma nacional», aseguró la delegada del ministerio de Trabajo en Neuquén.

Miras Trabalón contó que el poder de policía del trabajo para la exigencia de esta obligación laboral la tiene la provincia de Neuquén, no depende del ministerio de trabajo de la Nación. «No hay un interés de la provincia en controlarlo, no hay interés que tengan un poco mas de costo las empresas de petróleo por proveer las guardería de niños», afianzó.

«La provincia puede multar, exigir, convocar audiencia, tiene todas las herramientas de esa ley que prevé las sanciones del pacto federal de trabajo», mencionó. «Es una norma muy progresista y creo que le falta empoderarse a los trabajadores a través de su sindicato para hacerla cumplir», manifestó.

