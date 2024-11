Investigadores del Conicet advierten: «La falta de inversión frena investigaciones reconocidas a nivel mundial»

«La ausencia de inversión frenará líneas de investigación reconocidas mundialmente y el desarrollo de tecnologías no solamente clave para el crecimiento del país, sino fuente de ingresos de divisas para la economía nacional». En el Día de la Soberanía Nacional, el Colectivo de Ingresantes a la Carrera de Investigador Científico del Conicet hizo un llamado de atención por el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología por parte del gobierno nacional.

La agrupación resaltó que «es fundamental la capacidad del país de tomar decisiones» y que «la soberanía científica implica el desarrollo de capacidades locales alineadas con las necesidades e intereses de la comunidad».

Calificaron como alarmante la situación en Conicet: en menos de un año, hubo 130 despidos; mientras que al personal administrativo se le renuevan los contratos cada tres meses.

Por otro lado, 850 personas que resultaron seleccionadas, a través de concursos públicos en septiembre del 2023, para ingresar al organismo como investigadores de planta permanente aún no han sido designadas. A ellos se le suman 105 personas que deberían haber ingresado como Personal de Apoyo a la investigación científica, ya que accedieron a esos puestos por concurso público.

“Nuestros trámites de alta quedaron parados como parte del vaciamiento sistemático en Conicet y en distintos organismos de Ciencia y Técnica, bajo el gobierno de Javier Milei. Estamos en diferentes grados de vulnerabilidad laboral. Creemos que la ciencia se defiende colectivamente”, expresaron desde el Colectivo integrado por investigadores de las 22 provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

«El freno de los ingresos al Conicet, cuestionaron, generará que, por primera vez en más de 20 años, disminuya la planta de investigadores, lo que representa una manifestación dramática del contexto actual regresivo que atraviesa el complejo nacional de ciencia y tecnología. El desarrollo se verá comprometido por falta de renovación de recursos humanos y por la pérdida de líneas de investigación actualmente en marcha o pendientes de ser iniciadas».

Ingresos congelados

Desde la asunción de Milei, insistieron, no hubo ningún ingreso de personal al Conicet. Por otra parte, el directorio del organismo decidió no otorgar más becas postdoctorales extraordinarias, «una solución paliativa para esperar el alta de cargo para aquellos seleccionados que no poseen relación de dependencia con Conicet». De modo que muchos de los ingresantes 2021 y 2022 llevan un año -o más- en una condición laboral de extrema vulnerabilidad sin remuneración.

El 6 de noviembre pasado, los trabajadores presentaron una carta en el Polo Científico Tecnológico de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigiendo el urgente otorgamiento de becas posdoctorales extraordinarias o becas de estadía de corta duración a los ingresantes que fueron seleccionados para el cargo de investigador científico.

Este pedido fue avalado por la Sociedad Argentina de Biofísica, la Sociedad Argentina de Botánica, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Asociación Parasitológica Argentina, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), el Programa Ciencia e Identidad (Cenpat), la Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología (RAICyT), la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología, la agrupación Jóvenes Científicos Precarizado Buenos Aires y las juntas internas de ATE Conicet Capital, La Plata, Cnea Buenos Aires y ATE INTI.