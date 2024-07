Alarma por los investigadores que quedan afuera del Conicet en Río Negro y Neuquén

Emilia Rodríguez Araujo es becaria posdoctoral del Conicet. Sin embargo, este martes se venció la prórroga de la beca que le habían otorgado hasta conocer si accedió a la carrera de investigadora del organismo para la que postuló tiempo atrás. La situación de esta mujer de Fernández Oro es idéntica a la de otros 6 becarios posdoctorales en Neuquén, otros tantos en la región. Y son 200 en todo el país.

En coincidencia con la reunión del directorio del Conicet en Buenos Aires, se realizó una concentración por parte de ATE, acompañada por banderazos y asambleas en diferentes centros científicos y tecnológicos del país para reclamar por quienes quedan afuera y evaluar la situación de recortes constantes.

«Quienes hoy quedamos afuera nos presentamos este año al concurso para el ingreso a la carrera de investigador. Por una resolución del 2021 nos habían otorgado una prórroga hasta que estuvieran los resultados. Este año el directorio desconoció esa disposición y nos cortó la prórroga«, indicó la mujer de 39 años que estudia la restauración ecológica de ecosistemas áridos. En particular, está abocada a la recuperación de ecosistemas degradados por la actividad petrolera en la región.

Señaló que el Conicet permite a los investigadores asumir una carga docente simple. «En mi caso tengo un cargo, pero mi principal fuente de ingreso es el Conicet. A la vez, muchos pierden la obra social. Y como grupo de investigación es complicado porque nuestros trabajos quedan truncos«, resumió Rodríguez Araujo.

Agregó que «fue el Estado el que invirtió 8 años en nosotros para llegar a esta instancia. Ahora nuestra relación con Conicet se corta y vamos a tener que salir a buscar otro trabajo». Probablemente, mencionó, muchos investigadores sean seleccionados para ingresar a la carrera aunque seguramente, «en ese momento, ya estén trabajando en otro lugar». «Para el Estado es una pérdida importante. Hace años que nos formamos para llegar a este momento. Se pierden recursos», comentó.

Los delegados de ATE en el Conicet denunciaron el recorte del Gobierno de más de 200 becas postdoctorales que vencen el 31 de julio. De esta forma, los becarios se quedan sin empleo hasta que se conozcan los resultados de las nuevas becas. Recién ocurrirá en 2025. «Este golpe se enmarca en un contexto institucional caracterizado por despidos, desfinanciamiento, desmantelamiento, degradación de competencias y capacidades de gestión«, agregaron desde el gremio.

Esta situación se suma al recorte del 40% de becas doctorales al inicio del año: en vez de otorgarse 1.200, se terminaran otorgando unas 700. Además, para la nueva convocatoria abierta se disminuyó la cantidad de becas a otorgar, de 800 a 500.

Mara Granada, delegada de ATE en Conicet Bariloche, expresó su preocupación por el arrastre de «situaciones ante la falta de financiamiento. La plata no está y los recortes vienen por muchos lados».

«Tampoco están llegando las altas. Se dieron menos becas de las anunciadas y no toda la gente ya fue incorporada. Los ingresos a la carrera de investigador y la carrera del personal de apoyo están suspendidos. Se abrió una convocatoria, pero no hay una evaluación para ingresar nuevo personal. Están congeladas. Pareciera que, administrativamente, la vida institucional continúa, pero en los hechos se extienden los plazos y no hay definiciones«, dijo la barilochense.

Insistió en la importancia de los becarios que «le dan vida a los grupos de investigación»: «En muchos casos permiten avanzar más rápido. Sin financiamiento y sin personas que se puedan incorporar, hay líneas de investigación que no se pueden llevar adelante».

Mencionó también que el personal administrativo tiene contratos que se renuevan cada tres meses. En el último vencimiento, todos los contratos fueron renovados, pero hubo despidos en enero y marzo. «Claramente, hay gente que se busca un trabajo mejor. Todo esto hace al funcionamiento. Tampoco se pueden llevar adelante concursos en tiempo y forma porque no hay personal que se ocupe de la gestión administrativa. Y todos, con el ánimo por el piso», concluyó Granada.

Protestas a nivel nacional

En Buenos Aires, los afectados se nuclearon esta mañana en Capital Federal, con concentraciones en el Polo Científico Tecnológico. Se manifestaron y exigieron la continuidad de las prórrogas de becas posdoctorales.

A su vez, pidieron la ampliación de los cupos de la becas doctorales y posdoctorales, restitución de los programas de becas posdoctorales extraordinarias y de estadía corta, efectivización inmediata de las altas pendientes y reincorporación de todos los despedidos.

Reclamaron la urgente renovación de todos los contratos, la resolución y concreción de las promociones pendientes, una recomposición salarial acorde a la inflación, y la «no restitución» del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría.