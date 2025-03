¡Irresponsabilidad absoluta! Jovenes cruzaron el puente entre Cipolletti y Neuquén trepando los arcos

Este fin de semana, en la madrugada del sábado, un grupo de adolescentes llevó a cabo una peligrosa acción al cruzar el puente viejo que conecta Cipolletti con Neuquén, trepando por el arco de la estructura de concreto.

El hecho ocurrió luego de que los jóvenes salieran de un boliche cercano, y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando gran preocupación entre los ciudadanos de la región.

La grabación, que comenzó a circular en plataformas como Facebook y Tiktok muestra a varios jóvenes trepando el arco del puente, un punto elevado. En el video, se observa cómo los adolescentes cruzan de manera imprudente y sin ninguna medida de seguridad.

Desde Diario RÍO NEGRO consultamos a fuentes oficiales sobre el incidente. Sin embargo, las autoridades manifestaron no tener conocimiento de denuncias formales relacionadas con el suceso.

Violento vuelco en la Ruta 22, cerca de Cutral Co

Un hombre de Roca protagonizó un violento vuelco esta tarde de lunes en la Ruta 22, cerca de Cutral Co. La fuerza con la que el auto salió despedido de la calzada fue tal, que terminó no solo a varios metros de la misma, sino directamente al otro lado del alambre lindante a la vía nacional.

El hecho ocurrió a unos 12 kilómetros hacia el oeste de la ciudad petrolera, en el sector donde empieza la subida conocida como San Sebastián. El conductor, que viajaba solo, transitaba en dirección oeste-este cuando, al intentar un sobrepaso, perdió el control del vehículo, un Ford Focus blanco, que empezó a volcar.

Luego de varios metros a los tumbos, el rodado finalmente detuvo su recorrido del otro lado del alambrado perimetral, con todo tipo de daños por los golpes sufridos en su techo, así como también en los laterales.

Según explicó a Diario RÍO NEGRO Darío Campos, jefe del cuerpo de Bomberos de Cutral Co, el conductor con domicilio en Roca estaba consciente y fue asistido por su personal, equipos sanitarios del hospital de esa ciudad y Policía de Neuquén.

Consultado por los efectivos, el hombre manifestó que estaba de regreso de Chile cuando protagonizó el siniestro, que le causó, entre otras lesiones, politraumatismos y fractura de clavícula y costilla.