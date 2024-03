Japón: 5 muertos y más de 100 hospitalizados por suplemento para la salud

Cinco personas que tomaron un suplemento japonés para la salud fallecieron y más de 100 habían sido hospitalizadas hasta el viernes, una semana después de que una empresa farmacéutica ordenó su retirada de la venta, según las autoridades.



La farmacéutica Kobayashi Pharmaceutical Co., con sede en Osaka, ha recibido críticas por no reportar antes un problema que conocía a nivel interno desde enero. Su primer anuncio público fue el 22 de marzo.



A principios de semana había dos fallecidos. Responsables de la empresa actualizaron la cifra a cinco el viernes y señalaron que 114 personas más estaban siendo tratadas en hospitales tras ingerir productos — incluyendo Benikoji Choleste Help, pensado para reducir el colesterol — que contienen un ingrediente llamado benikoji, una especie de moho rojo.



Algunos de los afectados desarrollaron problemas renales tras ingerir los suplementos, pero la causa exacta sigue bajo investigación, en cooperación con laboratorios gubernamentales, apuntó el fabricante.

«Presentamos nuestras más profundas disculpas», dijo el presidente de la farmacéutica, Akihiro Kobayashi, a reporteros el viernes, realizando una larga reverencia para enfatizar su disculpa, junto a otros tres altos cargos de la empresa.



Además, expresó su arrepentimiento a los fallecidos y enfermos, y a sus familias. También pidió disculpas por los problemas causados a toda la industria de alimentos saludables y a la profesión médica, y añadió que la compañía está trabajando para evitar nuevos daños y mejorar su protocolo de gestión de crisis.



Los productos de la farmacéutica han sido retirados de la venta, junto a docenas más que contenían benikoji, incluyendo pasta de miso, galletas saladas y un aliño de vinagre. El Ministerio de Salud publicó en su web oficial un listado de todos los productos retirados, incluyendo algunos que normalmente utilizan benikoji como colorante alimentario.



Según el ministerio, la cifra de fallecidos podría seguir aumentando. Los suplementos podían adquirirse en farmacias sin receta médica y algunos pudieron haberse comprado o exportado antes de la orden de retirada, incluyendo por turistas que podrían no estar al tanto del problema.



Kobayashi Pharmaceutical llevaba años comercializando productos con benikoji y en los tres últimos ejercicios fiscales vendió un millón de paquetes. El problema surgió con los suplementos producidos en 2023. La empresa declaró que el año pasado produjo 18,5 toneladas de benikoji.

Algunos analistas culpan del problema a las recientes iniciativas para desregular el mercado, que simplifican y aceleran la aprobación de productos sanitarios para estimular el crecimiento económico.

¿Qué es el beni-koji?

El beni-koji se ha utilizado durante mucho tiempo como colorante alimentario. El arroz fermentado con levadura contiene lovastatina, que se dice reduce el colesterol. Se puede utilizar en suplementos y otros artículos. Pero el ingrediente también puede producir citrinina, un metabolito tóxico que se cree que causa enfermedad renal.

Con información de AP