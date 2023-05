Juicio por la muerte de Valentina: «Para julio nos encontraríamos con los tres médicos sentados»

«Nosotros tenemos la prueba más importante que es el cuerpo de Valentina, ese cuerpo sin vida habla más de lo que cualquiera de nosotros pueda llegar a decir. Me aferro a eso”. La mamá de la niña, Tatiana Baleri, recuerda aquella madrugada del 24 de marzo con la tristeza de haber perdido a su hija, pero con la fuerza necesaria para exigir justicia: «La investigación está siendo bastante contundente».

Esta semana le formularon cargos por mala praxis a una tercera médica. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, explicó que siempre fueron tres los profesionales investigados, pero solo le habían formulado cargos a dos «por un error involuntario del Poder Judicial», el 9 de marzo. Casi dos meses después, finalmente se notificó «a la doctora que faltaba».

«Para julio nos encontraríamos con los tres médicos sentados ahí (Tribunales)», Baleri confía en que ese mes podrá concretarse el juicio. Espera que con una condena favorable, los médicos puedan asumir la responsabilidad por la muerte de Valentina. «Los tres, hasta donde sé, siguen trabajando y haciendo su vida normal”, contó.

Ella en cambio se puso al hombro la investigación para encontrar una respuesta: «Me puse a buscar a los testigos que estuvieron en la guardia esa noche, se lo presenté a nuestros abogados, leí muchas cuestiones médicas. Ahora estoy haciendo una capacitación de salud para saber más. La sabiduría es lo único que te va a ayudar y salvar en la vida».

Indicó que el 9 de julio se cumplirá el plazo de la investigación y luego ya estarán en condiciones para pedir la audiencia de control de acusación, el paso previo al juicio. «Pensábamos que podía quedar resuelto el año pasado. Valen falleció el 24 de marzo de 2022. Recién para marzo de 2023 tuvimos la primera audiencia de formulación y todo lleva un tiempo. Eso hace que se siga estirando, como siempre», reprochó. Sin embargo, observó que, a comparación a otras provincias, van «bastante bien».

Las últimas horas de vida de Valentina

«El lunes 21 Valen estaba con mucho dolor en el abdomen bajo, le dolía mucho la pierna. Fuimos a la guardia, esperamos mucho y cuando nos atiende la doctora, justo había empezado con su ciclo menstrual, entonces nos dice que eran cólicos menstruales». Así comenzó el recorrido por el sistema de salud privada que le dio la espalda.

El malestar no cesaba, así que al día siguiente decidieron ir a otra clínica, el San Lucas. «Nos manda a hacer una radiografía, porque no tenían ecografistas no tenían. Entre los tres la revisan, le tocan el abdomen y llegan a la conclusión de que tenía una constipación. Me dan una receta para comprar laxante y nos retiramos», continuó con su relato.

Ya en su casa, Valentina logra dormirse, pero cuando se despierta Baleri se da cuenta que el panorama había empeorado. «Cuando la voy a ver parecía un cuerpo muerto. Valen era muy alta, medía 1,65 metros, tenía toda la piel amarilla y los labios morados. Me asuste y nos fuimos enseguida a ver a Pablo (uno de los médicos imputados)», agregó. El profesional les había dicho que volvieran a verlo si no mejoraba, y así fue.

Pese al cuadro de la niña de 11 años, estuvo casi 2 horas en la sala de espera: «Pierde el conocimiento, tenía las pupilas dilatadas, hacía movimientos raros con la boca y las manos, no se podía parar. Pablo abre la puerta y nos hace ingresar. Consulta si hay lugar para internarla, nos da un papelito y nos tuvimos que ir caminando con Valentina así como estaba, a la clínica mayor que queda a la vuelta. Yo soy más chiquita que Valen, tuve que llevarme a mi hija al hombro. No me dieron ni una silla de ruedas. En la mesa de ingreso, me doy cuenta de que ya no era Valen. Ella ya no estaba conmigo».

Valentina comenzó con síntomas el 21 de marzo. Murió el 24 después del mediodía producto de una peritonitis, desatada por un cuadro de apendicitis.

Escuchá a la madre de Valentina, Tatiana Baleri, en RÍO NEGRO RADIO:

