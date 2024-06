La búsqueda de Loan Danilo Peña entró en un momento crítico: qué pasa este lunes y cómo sigue el misterio

Surgieron nuevas pistas en la búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años que lleva desaparecido más de 72 horas. Hallaron huellas que coinciden con una zapatilla del menor a 2.5 kilómetros del lugar donde desapareció. Este lunes se convirtió en un día crítico por la vida del niño, mientras la investigación mantiene varios puntos de misterio.

Walter Adrián Maciel, jefe de la comisaría de 9 de Julio, confirmó que las próximas horas serán determinantes y que se harán rastrillajes aún más exhaustivos que los que se hicieron hasta el domingo por la noche. Según Diario Época, la búsqueda ya involucró a más de 1200 efectivos de fuerzas de seguridad, bomberos, paramédicos y civiles.

Ese mismo medio informó que la zona donde se encontraron las huellas se denomina «sendero de tropa», donde habitualmente suelen andar los animales vacunos y es de muy difícil tránsito para las personas por la dificultad del terreno.

En total serían tres huellas las encontradas en una zona de cañadas, pero el drone utilizado en horas de la noche, que además posee una tecnología de visión nocturna y detección del calor corporal, no logró detectar ningún cuerpo visible.

La huellas se hallaron a unos 2.5 kilómetros del naranjal donde fue visto Loan por última vez y a poco más de 4 kilómetros de la casa donde llegó el jueves junto a su padre para visitar a unos familiares en Paraje Algarrobal; una zona rural muy próxima a la localidad de 9 de Julio, ubicada a unos 170 kilómetros al sudeste de la capital correntina.

Habló el papá de Loan faltando horas para un momento crítico en la búsqueda

Solo queda la noche de este lunes para que la búsqueda de Loan sea caratulada como «recuperación» de un cuerpo, ya que, según especialistas, es a partir de las 96 horas que ya deja de buscarse a la persona con vida.

En vísperas de este evento el padre del niño correntino dio una entrevista en TN. «No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando», dijo hace minutos en el medio televisivo.

Respecto a los tres adultos demorados contó: «Ellos vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió«.

Relató que al enterarse de la desaparición “empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó varias veces.