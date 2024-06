Búsqueda de Loan en Corrientes: «Después veremos por qué y cómo pasó», aseguró su hermano

Mariano, el hermano mayor de Loan Danilo Peña —el niño desparecido en Corrientes—, habló este lunes sobre el intenso operativo de búsqueda. «Lo único que queremos es encontrarlo y después saber qué pasó«, expresó en diálogo con la prensa.

“Todavía no he podido hablar con los jefes de operativo, por eso vine para ver qué es lo que se encontró. Según lo que se dijo, encontraron huellas y vómitos, así que vine a verificar y que me digan qué es lo que pasa”, explicó el joven que intenta conseguir algún tipo de explicación sobre la desaparición de su hermanito.

El muchacho explicó que el jueves, cuando desapareció Loan, él no estuvo en el almuerzo ya que estaba trabajando. Por eso, ahora se acercó hasta el lugar donde se están realizando los rastrillajes para “hacer un montón de preguntas”.

Mariano dejé en claro que hasta el momento no quiere responsabilizar a nadie, ya que es una persona que “respeta al otro lado de la familia”. “Hasta que no tenga un dato certero no puedo sospechar de nadie”, insistió.

“Existe la posibilidad que los chicos vayan a buscar naranjas del otro lado de la calle porque las que están en la casa de mi abuela son agrias, no se puede comer, en cambio las del otro lado sí son más dulces. Pero todo es raro por qué nadie le prestó atención”, detalló.

En ese sentido, el joven explicó que Loan “es un chico vivo, si se hubieran dado cuenta que no estaba y le hubieran gritado para buscarlo él hubiera respondido”.

Y agregó: «Hay muchos puntos que no cierra y no coinciden. Hay que volver investigar y re investigar hasta que todo coincida. Es todo raro que se haya perdido y qué no haya respondido a los llamados. Estamos buscando un un por qué un cómo… pero hay que investigar e investigar”.

Marino señaló que Loan “es un chico de mucha energía, hablador, gritón”, y volvió a remarcar que en caso que se hubiera perdido y no encontraba la calle “hubiera retrocedido y pedido ayuda”. “También me llama la atención que él, cuando llegó a la ruta no caminara por ahí, de un lado o para el otro, en vez de cruzar como se dice”, dejó expuesta sus dudas.

“Lo único que queremos es encontrar a Loan y después veremos en responder las preguntas de por qué, cómo pasó”, concluyó.

Con información de C5N

Búsqueda de Loan Danilo Peña, el niño perdido en Corrientes: alerta amarilla de Interpol y recompensa

En medio de la intensa búsqueda, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas del Ministerio de Seguridad lanzó una recompensa para todo aquel que aporte datos certeros de dónde podría estar el menor de cinco años.

Leticia Risco, coordinadora del área, informó que, mientras continúan los rastrillajes, se elevó una recompensa de $5 millones.

En las últimas horas, Interpol emitió una alerta amarilla para encontrar a Loan. El alerta se emitió para dar aviso a los países limítrofes, ya que la fiscalía no descarta ninguna hipótesis. También rige la alerta Sofía.