La cocina holística de Mariano tiene su espacio a la orilla del río Negro

Por Victoria Rodriguez Rey (@victoriarodriguezrey)

Un adolescente que se alucina con ollas y sartenes y que disfruta de los encuentros y de los tiempos de cocción, ya anticipaba ser una persona con una sensibilidad especial. Mariano Navarro tiene la inquietud intacta propia de los tiempos de infancia en Choele Choel que se traduce en motivación para seguir degustando los sabores del mundo.

“Desde muy chiquito tuve una relación muy directa con la naturaleza, con los animales, con las plantas. Mis dos abuelos tenían chacra. Me crié teniendo al alcance peras, manzanas, ciruelas, uvas, la huerta al fondo, castañas, girasol, maní, todo eso sacado desde la planta. No conocía los supermercados”. Las imágenes que recuerda Mariano están impregnadas de ternura, colores, formas y sabores. Es probable que esas incipientes experiencias de vida hayan colaborado en la confección de su actual perfil y continua búsqueda, como chef naturista.

El secreto está en el tiempo que se le dedica a cada producto.



Mariano se encontraba estudiando periodismo deportivo, cuando tuvo una experiencia de cocina colectiva y popular que fue el estímulo para reformular la búsqueda a algo que ya estaba comenzando a crecer: formarse como profesional gastronómico en la ciudad de Bahía Blanca. Con tanto acierto tomó esa decisión que inmediatamente se encontró siendo jefe de cocina de restaurantes, casinos y countries.

Se trató de una etapa de mucha experimentación, creatividad y estudio. Con una conexión muy fuerte con su intuición como guía, Mariano advertía que la necesidad del contacto con la tierra y la comunidad pedían espacio. “En un momento me di cuenta que en verdad, no le estaba cocinando a nadie. Cuando eso sucedió no hubo vuelta atrás. Advertí que en los restaurantes donde me tocaba trabajar, no tenía contacto con el público. Los ingredientes que estábamos buscando no eran de los más nobles, ni tampoco de los más naturales y me empecé a hacer mil preguntas”, recuerda el ahora chef naturista.

¿De qué nos nutrimos? ¿Cómo generar un sistema alimentario más sano? ¿De qué manera realizar aportes significativos para dejar de poner en riesgo el equilibrio de la vida? ¿Y si modificáramos la forma de alimentarnos? ¿De producir nuestros alimentos?

Mariano no solo cocina, también da charlas sobre cocina holística.



Mariano vive de hacerse preguntas que se traduzcan en ideas, se transformen en proyectos y gestionen sus días hacia otras realidades de construcción colectiva, saludables y posibles. Tal es así que escribió un libro “Kiosco saludable, en la escuela”, que es una guía fundamental para el acompañamiento de la nutrición durante la infancia. El libro ya va por su tercera edición y cuenta con la Declaración de interés provincial de la Legislatura de Río Negro en carácter social, educativo y sanitario.

Saber qué comer, de dónde vienen los alimentos, qué costo social, económico, ambiental tiene la producción y distribución alimentaria actual motoriza a Mariano para conseguir semillas criollas, reconectar con saberes y registros de abuelos productores y armar su espacio agroecológico a la vera del brazo norte del río Negro, dentro de la isla Choele Choel.

El chef Mariano Navarro junto a su compañera Patricia Bongioanni productora biodinámica, van acompañando el proceso de sus hortalizas, legumbres, frutales y aromáticas. En su chacra experimentan con lechugas, verdeo, morrones, ajíes, tomates, berenjenas, melones, sandías, zucchinis, tronco, acelga, akusai, kale, repollos, brócolis, zanahorias, verdeo, perejil, albahacas, maíces, pepinos, mentas, lavandas y orégano. También tienen gírgolas y una costa de río increíble.

Mariano en plena tarea de cocina.



Así, este cocinero holístico que quiere conocerlo y compartirlo todo a través de encuentros con la comunidad que toman forma de seminarios, charlas y talleres, va generando instancias de transformación en cada una de sus decisiones, promoviendo y contagiando ese espíritu de revolución. “Compartir, aprender, crear, cocrear y reaprender es lo que a mí me mantiene vivo y me mantiene en esta agenda natural. Creo que hay que seguir indagando, profundizando cada vez más. Estamos cerca de lograr lo que venimos esperando, venimos buscando, y va a llegar, ya va a llegar. Estamos muy cerca. Quiero compartir las ganas de ver un mundo mejor”.

Ahí va Mariano, fermentando chucrut, fotografiando atardeceres, escribiendo en prosa, alimentándose de comidas asociadas a una historia compartida y logrando esto de que alimentarse sea un gusto en todos los sentidos de la palabra.

Contacto 299 631-1428

@mariano_navarro_kiosoco_saludable