La despedida a la mujer que murió en un choque sobre Ruta 22, en Roca: «En un instante te me fuiste»

El fatal siniestro vial que se llevó la vida de Silvia Inés Huychiqueo conmovió a todos los vecinos de Roca y a los transeúntes diarios de la Ruta Nacional 22. Su hijo lamentó la pérdidas y le dedicó un conmovedor mensaje: «Hoy te despido mamita».

El trágico accidente ocurrió esta mañana sobre la Ruta 22 en Guerrico, Silvia iba a bordo de un Renault 12 junto a su pareja cuando un auto los chocó. La mujer de tan solo 53 años no logró sobrevivir al impacto y murió en el lugar.

A pocas horas de conocerse el lamentable deceso, las redes sociales se llenaron de reconocimientos, agradecimientos y lamentos por Silvia, y es que más tarde se supo que la mujer era una reconocida vendedora de tortas fritas. Según se pudo conocer la mujer se dedicaba a la venta de panificados que con mucho esfuerzo ella misma elaborada, tenía un puesto justo frente a YPF Agro a la vera de la Ruta 22 y ya se había hecho conocida entre los automovilistas.

«Era la señora que vendía torta fritas todas las mañanas, sobre la ruta 22, tenía su puestito ahí sobre la ruta. Q.E.P.D», lamentaron algunos vecinos.

Por su parte el hijo de Silvia aprovechó su red social para publicar una foto donde se puede ver a la mujer con su familia y le escribió una conmovedora despedida: «Hoy te despido mamita. Te voy a extrañar con el resto de mi vida, sé que está en un lugar mejor. Imaginar que fueron horas donde te vi tomar unos mate y hablar con José. A estas horas de la tarde te despido mami».

Tras estas palabras, el joven concluyó su mensaje: «Se me parte el corazón en mil pedazos saber que ya no vas a estar conmigo. En un instante te me fuiste. Descansa en paz mami».

Choque sobre Ruta 22, cerca de Roca: el hecho

El impactante choque sobre Ruta 22 ocurrió entre dos vehículos. La Volkswagen Suran circulaba en sentido este-oeste cuando impactó contra el Renault 12 que era conducido por quien sería la pareja de la víctima fatal.

Fuentes policiales detallaron que el rodado menor salía de una chacra ubicada sobre el margen sur de la cinta asfáltica y se predisponía subir a la misma cuando ocurrió el choque.

Debido al estado del Renault 12 personal de bomberos tuvo que arribar al lugar con dos unidades para tratar de rescatar a las personas que habían quedado atrapadas. Según informaron se trabajó con herramientas hidráulicas para extraer a la mujer que ya se encontraba sin vida.

Se supo además que personal de Siarme brindó asistencia y trasladó a los dos conductores hacia el hospital de Roca.

En el lugar trabajó personal de Gabinete de Criminalística y policía para determinar cual fue el motivo del choque.