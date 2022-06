La emotiva historia de la joven que logró cambiar su apellido por el de su papá del corazón

La historia de Marlene Galarce conmovió a sus más cercanos y también a cientos de desconocidos que leyeron su relato en Facebook. Luego de años de intentarlo, pudo cambiar su apellido por el de su papá del corazón y compartió su alegría en las redes sociales.

Marlene tiene 28 años y desde que los 2 que su figura paterna es Carlos Galarce, pareja de su mamá. «Desde que tengo memoria mis viejos me dijeron la verdad, que yo no era hija biológica de Carlos. Desde que tengo conciencia me hice llamar Galarce. Allen es chico, todos me conocen por ese nombre pero para cualquier trámite y en el trabajo tenía que usar el otro apellido», contó en diálogo con Río Negro.

«Cuando me llamaban por ese nombre no me acostumbraba, era horrible para mí. Si hacía un trámite con una persona que me conocía tenía que explicar siempre cuál era mi apellido, porque pensaban que era Galarce», añadió.

Un ejemplo claro de cómo lo vivió Marlene desde chica es un boletín de 1° grado que encontró donde había tachado su apellido de nacimiento. «Nunca me sentí identificada», expresó al respecto.

Tuvo que enfrentar muchas negativas en estudios jurídicos que igual no la hicieron bajar los brazos. «Me decían que era un proceso muy largo, pero nunca desistí del todo. A los 23 años dejé de intentarlo por un tiempo. Cuando cumplí en febrero me contó una amiga que había abierto un estudio jurídico que se dedicaba a casos de familia. Yo ya estaba cansada de contarle la historia a todos y que me digan que no se podía y que era imposible«, aseguró.

Marlene destacó el trabajo y acompañamiento de las abogadas que llevaron su caso, Florencia Otero y María Emilia Buscazzo del estudio «Otero y Buscazzo» de Allen. «Estaba nerviosa al contarle a dos desconocidas por vez un millón mi historia que resultaron ser mis salvadoras. Me supieron entender desde el primer momento, se emocionaron conmigo, me sentí querida, acompañada. Vi un cambio a las otras veces porque nunca me dijeron que no se podía. La calidad humana de ellas es indescriptible, fue algo mágico», dijo la joven.

Marlene no solo logró que le supriman el apellido de su papá biológico sino que además pudo incorporar el de su papá del corazón, un proceso complejo de llevar a cabo.

Sobre la relación con su papá, comentó: «Es el amor de mi vida, es todo para mí. Tengo los mejores recuerdos con él desde que tengo memoria, me acompañó siempre y estuvo en todos los momentos importantes». Es tal el vínculo que le puso Carlos a su hijo en honor a él.

Más allá de su historia personal, Marlene hizo hincapié en lo que le genera poder servir de ejemplo para que muchos se animen a intentar algo igual. «Es increíble la cantidad de gente que me escribió y me preguntó cómo fue el proceso porque tienen casos parecidos. Me sorprendió el alcance de la publicación y que haya tantas situaciones similares. Yo animo a todos a que lo intenten. Todavía no caigo, hoy tengo lo que siempre soñé»