Necrológicas de hoy, domingo 17 de mayo de 2026

ABURTO GONZALEZ, MIRTA DEL CARMEN Falleció en Neuquén el día 13 de Mayo a la edad de 66 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle «Las Floridas 834», fueron inhumados en el Cementerio Progreso de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

CHAVEZ QUILALEO, CARLOS ERNESTO Falleció en Neuquén el 14 de Mayo de 2026 a la edad de 58 años. CALF participa con dolor su deceso y comunica que sus restos velados en sala G de calle Rep. Italia, fueron inhumados a las 16 hs del dia 15 de Mayo en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

ALBERTO, MIRTA RAQUEL Falleció en Neuquén el 15 de Mayo de 2026 a la edad de 82 años. CALF participa con dolor sul deceso y comunica que sus restos velados en sala F de calle Godoy 522, fueron inhumados a las 15 hs del dia 15 de Mayo en el Cementerio central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF.

Moreno, Omar E Mario E Colonna y flia. acompañan en el dolor a Marisa, hijos, hermanos, amigos y a todos aquellos que compartieron actividades; que fue mucha y prolífica por parte de nuestro querido amigo y colega Omar. No has pasado en vano. No solo la imprudencia, sino también la desidia de un estado ausente es responsable de tu pérdida.

Martinez, Marcelo Fallecio en Gral Roca a los 58 años de edad. Sus familiares participan el deceso comunicando que sus restos trasladados a Cervantes y velados en sala A de Belgrano 678, recibiran sepultura hoy a las 11 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

Moreno, Omar Fallecio en Cervantes a los 64 años de edad.Sus familiares participan el deceso comunicando que sus restos velados en sala A de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 11:30 Hs en la necropolis local.Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

Flores, Ana Fallecio en Cervantes a los 71 años de edad.Sus familiares participan el deceso comunicando que sus restos velados en sala B de Belgrano 678, recibieron sepultura ayer a las 14:30 Hs en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales

FOSQUE, JUAN CARLOS Falleció en Gral. Roca . Su hija: Milagros. Su hijo político: Iván y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en Sala «D» de Villegas 1045, recibieron sepultura ayer a las 17 en el Cementerio Parque Las Fuentes SERVICIO: EMPRESA DINIELLO