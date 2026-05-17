“Queremos que las familias vivan sin peligros en sus casas”: el plan de regularización eléctrica que crece en Río Negro

Más de 1.200 familias de barrios populares de Río Negro fueron incorporadas durante el último año a un esquema de regularización eléctrica impulsado por la Provincia junto a municipios, el EPRE y la distribuidora Edersa. El programa, denominado Plan de Acceso Seguro a la Electricidad (PASE), busca avanzar con conexiones formales, reducir riesgos de electrocución e incendios y promover un uso más eficiente de la energía.

Según datos oficiales, el plan comenzó a implementarse en 2025 y actualmente tiene proyección para sumar otras 900 familias durante el primer semestre de este año. Desde el Gobierno provincial sostienen que el objetivo central es intervenir en sectores donde predominan instalaciones precarias y donde muchas viviendas dependen exclusivamente de artefactos eléctricos para calefacción, cocina y agua caliente.

Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro, explicó que para llevar adelante la iniciativa se trabajó durante meses con los vecinos «para llevarles energía segura y de calidad en lugares donde el riesgo es permanente». Además, agregó que: «Queremos que todas las familias rionegrinas vivan sin peligros en sus casas, que consuman energía de manera eficiente y que paguen facturas que estén acordes con sus ingresos económicos».

La normalización eléctrica en barrios populares requiere el trabajo coordinado entre organismos provinciales, municipios y Edersa. Foto: gentileza.

Cómo funciona el plan eléctrico PASE en barrios populares de Río Negro

Una de las particularidades del PASE es que no se limita únicamente a la ejecución de obras eléctricas. El esquema incorpora relevamientos territoriales y acompañamiento técnico y social para conocer las condiciones habitacionales, el estado de las instalaciones internas y los consumos de cada familia.

En Río Negro existen más de 250 barrios populares distribuidos en distintas localidades y, de acuerdo con el diagnóstico oficial, una de las principales problemáticas detectadas está vinculada al acceso irregular a servicios públicos y a los riesgos eléctricos dentro de las viviendas.

Vecino con electricidad regularizada. Foto: gentileza.

Ante la falta de avances de la SISU (Secretaría de Integración Socio Urbana) a nivel nacional, la Provincia a avanzó con el PASE bajo dos ejes centrales: garantizar el acceso a energía eléctrica segura y sostener el servicio regular para las familias incorporadas.

Sebastián Busader, jefe de Relaciones Institucionales y del departamento de Normalización de Barrios Populares de Edersa, señaló que el programa apunta a sectores donde “miles de familias vivían o viven en permanente riesgo eléctrico” y donde muchas nunca habían pagado una factura de luz.

Consumo 60% De acuerdo con Edersa, ese es el porcentaje de familias alcanzadas por el programa que logró disminuir el consumo eléctrico tras incorporarse al sistema formal.

Por su parte, Fernando Barreto, directivo de Edersa, explicó que el esquema actual busca diferenciarse de los antiguos procesos de regularización en barrios periféricos. Según indicó, anteriormente las intervenciones terminaban con la instalación del medidor y el envío de la factura, mientras que ahora se desarrolla un trabajo territorial sostenido durante un año.

“Las regularizaciones tenían tres pasos: hacer la obra, colocar el medidor y enviar la factura. Eso está claro que no funcionó”, afirmó Barreto al describir el antiguo esquema de intervención.

El desafío de regularizar conexiones y reducir riesgos eléctricos

El subsecretario de Energía Eléctrica de Río Negro, Santiago Yanotti, sostuvo que gran parte de las familias alcanzadas por el programa busca regularizar su situación y acceder a un servicio seguro dentro del sistema formal. En ese sentido, explicó que el esquema apunta a incorporar usuarios “dando de alta al usuario eléctrico con los subsidios vigentes” y acercando herramientas de eficiencia y seguridad eléctrica dentro de cada vivienda para sostener el servicio en el tiempo.

Yanotti aseguró además que la experiencia recogida durante la implementación del programa permitió desmontar prejuicios vinculados al pago del servicio en barrios populares y remarcó que muchas familias buscan acceder a una situación regularizada para mejorar sus condiciones de vida.

Trabajos realizados en barrios populares de Río Negro. Foto: gentileza.

“El 99% de las familias quiere estar regular, dormir tranquilos, que sus hijos estén seguros, poder pagar la factura y tener su terreno y su casa propia. El PASE sirve también para demostrar que con un perfil integrador se logra que el vecino acceda al servicio y pueda sostenerse”, expresó el funcionario provincial.

Por su parte, el presidente del EPRE, Juan Justo, señaló que el programa también tiene como eje la eficiencia energética y el trabajo territorial. Según indicó, gran parte de las viviendas alcanzadas no cuenta con acceso a gas de red y depende exclusivamente de artefactos eléctricos para cubrir necesidades básicas cotidianas.

“En estos barrios no existe un servicio fundamental como el gas de red, y las familias son todas electrointensivas: utilizan artefactos eléctricos para calefaccionarse, para bañarse, para casi todo”, sostuvo Justo.

Las obras previstas para el 2026 y los barrios donde ya trabaja el programa

De acuerdo con la información oficial, las relevadoras del programa ya trabajaron en 12 barrios y sectores como La Rivera, Los Sauces, El Espejo, Martín Fierro, 10 de Enero, Obrero A, Obrero B, 2 de Febrero, Nuevo Ferri, 4 de Agosto y Nueva Esperanza, además de sectores de Balsa Las Perlas y Viedma.

Trabajos de instalación de pilar. Foto: gentileza.

Justo adelantó además que el objetivo es extender el alcance del PASE hacia otras localidades como Cervantes, Bariloche y El Bolsón. En paralelo, confirmó que ya comenzaron tareas de regularización en barrios de Viedma, continúan obras en Nuevo Ferri y que próximamente se licitarán trabajos en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti.

Obras 900 Es la cantidad de familias que el programa proyecta regularizar durante el primer semestre de este año en distintas localidades de Río Negro.

“Que todas esas familias dejen de estar en riesgo de incendio o electrocución y logren satisfacer sus necesidades eléctricas de manera eficiente es el gran desafío del programa”, sostuvo Justo. Además, remarcó que la incorporación desde el primer día a subsidios nacionales y provinciales busca facilitar que los usuarios puedan sostener el pago regular del servicio.

El programa también incluye conexiones internas, provisión de estufas sociales, alternativas de aislación térmica y tecnología vinculada a eficiencia energética. Según explicaron Yanotti y Justo, las intervenciones apuntan a reducir riesgos eléctricos y bajar consumos en viviendas con problemas estructurales y filtraciones.

Además, Busader destacó que el trabajo territorial incorpora talleres de información, concientización y oficinas móviles para evitar que las familias deban trasladarse hasta las sucursales de la distribuidora. “Es un plan que combina cosas tan importantes como la seguridad eléctrica, la normalización y dignificación de usuarios y barrios populares”, remarcó.