Clubes sociales: $50 millones para obras, equipamiento y mejoras edilicias en Neuquén

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, Josefina Codermatz, afirmó que el programa de fortalecimiento de clubes sociales aporta 50 millones de pesos para obras de infraestructura, equipamiento y mejoras edilicias.

Según la funcionaria, «representa una política pública que busca consolidar a las instituciones deportivas como espacios de integración, contención y desarrollo comunitario en cada localidad».

Remarcó que «los clubes cumplen un rol social fundamental, muchas veces sostenido por el enorme compromiso de las familias y las dirigencias que trabajan a pulmón». Agregó que el objetivo del gobierno provincial es «generar un círculo virtuoso donde el Estado acompaña a las instituciones y esas instituciones devuelven ese esfuerzo a la comunidad a través de becas sociales o más actividades deportivas».

La ministra ratificó que «los clubes son nuestros aliados, porque es preferible que un chico esté en un club, haciendo algún deporte y todo lo que eso conlleva: la prevención, la contención, el alimento también porque hay muchos clubes que ofrecen la copa de leche o un merendero».

El programa acompaña la trayectoria de más de 100 clubes en toda la provincia, dijo Codermatz, «que a partir de las actividades que hacen triplican o duplican los fondos, con el trabajo social, ad honorem y silencioso».

Destacó el alcance del programa de fortalecimiento de clubes que la provincia desarrolla junto a la empresa Pan American Energy y aseguró que «el objetivo es acompañar a las instituciones deportivas no solamente con recursos, sino también con herramientas de formación y gestión que les permitan crecer y consolidarse en cada localidad».

«Hay clubes con trayectorias muy distintas, algunos con muchos años de historia y otros más recientes, pero todos atraviesan desafíos similares y ese intercambio de experiencias fortalece muchísimo al deporte comunitario», señaló la funcionaria.

En cuanto al deporte federado y de alto rendimiento, Codermatz subrayó la importancia del programa provincial de becas deportivas destinado a atletas que representan a Neuquén en competencias nacionales e internacionales en tres categorías: olimpiadas y panamericanos, mundialistas y sudamericanos y proyecciones.

Planteó que «según la categoría es el monto que se paga», y agregó que la intención «es que nuestros deportistas puedan enfocarse en entrenar, competir y desarrollarse, sin que las dificultades económicas sean un obstáculo».

Además, resaltó que se fortaleció el programa con becas durante los 12 meses, -«antes se pagaban 10 meses»-, actualización de montos e incentivos económicos para quienes logren resultados destacados en competencias oficiales.

«Se aumentó el monto que perciben, porque se equipara la categoría más alta al de una beca Gregorio Álvarez de nivel universitario», comentó Codermatz.

La iniciativa del gobierno neuquino contempla una inversión superior a los 250 millones de pesos para 2026 y alcanza a 56 deportistas de 21 disciplinas.

Líneas crediticias para emprendimientos culturales

La iniciativa cuenta con dos líneas de financiamiento. Por un lado, la Línea de Crédito para las Industrias Culturales, del programa Neuquén Financia, orientada a la inclusión financiera y destinada a proyectos que necesitan una primera oportunidad de acceso al crédito, con financiamiento de hasta 5 millones de pesos. Por el otro, «Invertimos en Cultura, Creamos Futuro», dirigida a emprendimientos culturales avanzados en procesos de formalización y crecimiento, con créditos de hasta 30 millones de pesos para fortalecer su consolidación y expansión.

En este sentido, dijo la funcionaria, «hemos financiado a un montón de artistas, fotógrafos, diferentes hacedores culturales. Y lo que tienen interesante es que son líneas a tasas promocionables, con plazo de gracia flexibles, que permiten que estos hacedores puedan seguir creciendo y desarrollando sus emprendimientos».

Muchos jóvenes, consideró, «no eligen trabajo en relación de dependencia y toman la decisión de emprender y ahí aparece el Estado provincial acompañando estos proyectos, con dinero que se devuelve con condiciones más favorables que cualquier entidad financiera para comprar insumos, herramientas y maquinaria».