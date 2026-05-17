Figueroa vinculó la inversión de YPF con la estrategia de Vaca Muerta como política de Estado

El gobernador Rolando Figueroa se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, respaldó el anuncio realizado por Horacio Marín sobre la presentación de un nuevo proyecto de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), orientado a acelerar el desarrollo exportador de Vaca Muerta.

A través de sus redes sociales, Figueroa vinculó el anuncio con la estrategia que impulsa desde el inicio de su gestión y remarcó el papel de la formación no convencional como eje del crecimiento provincial.

“Este anuncio no hace más que ratificar el rumbo que venimos llevando adelante desde el inicio de la gestión con Vaca Muerta como política de Estado”, expresó el mandatario.

El gobernador también destacó el impacto que atribuye al desarrollo energético en la proyección económica de Neuquén y del país.

“Gracias al trabajo de los neuquinos y a una hoja de ruta clara, estamos proyectando el futuro de nuestra provincia y del país”, señaló en un mensaje que cerró con la consigna: “Vamos a llevar nuestra energía al mundo”.

Programa de exportación de petróleo

El anuncio original había sido realizado por Marín, quien informó la adhesión al RIGI del proyecto denominado “LLL Oil”, con una inversión estimada en USD 25.000 millones.

Según indicó el titular de YPF, se trata del “programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI”.

Marín sostuvo además que el proyecto podría generar más de USD 100.000 millones en exportaciones durante toda su vida útil.

“Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años”, afirmó el presidente de la petrolera estatal, quien definió la iniciativa como “el inicio de una nueva etapa” para la industria energética argentina.

«El diálogo es el camino»

En paralelo al anuncio energético, Figueroa informó este sábado 16 de mayo sobre una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, para avanzar en temas vinculados al desarrollo provincial y la articulación con el Gobierno nacional.

“El diálogo es el camino”, escribió el gobernador en sus redes sociales.

Según detalló, durante el encuentro analizaron “la hoja de ruta que trazamos para abordar temas estratégicos para la provincia con el Gobierno Nacional”.

Figueroa sostuvo además que “el acompañamiento de Nación con el RIGI para el upstream representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta y fortalecer el crecimiento de Neuquén”.

Remarcó la necesidad de construir acuerdos políticos alrededor de la expansión energética y de las inversiones previstas para la provincia.

“Vamos a buscar consenso en aquello que favorezca a los neuquinos y defender siempre los intereses de la provincia”, afirmó.

El anuncio se inscribe en el proceso de expansión de la infraestructura vinculada a Vaca Muerta, en momentos en que las principales operadoras avanzan con proyectos de transporte y exportación de petróleo y gas, con foco en el incremento de la producción y el acceso a mercados internacionales.