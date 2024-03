La historia de la artista de Bariloche que brilla en España

Maia Contreras desembarcó en España seis años atrás en busca de nuevos horizontes y hoy pisa fuerte en ese país en el terreno de la comedia musical. La artista barilochense fue nominada al premio «Mejor actriz de reparto» de la temporada por su papel en «Una rubia muy legal».

Los comienzos, reconoció, fueron difíciles para audicionar e insertarse en el mundo de los musicales. «Hay producciones muy importantes. Madrid es como una de las capitales del musical. Si bien costó al principio, en 2021 entré por audición en el musical El médico que hizo gira por España y me hizo entrar en este mundo», contó Contreras a RÍO NEGRO.

Cuando la gira de «El Médico», del director Ignasi Vidal, llegó a su fin en 2022, la mujer insistió con audiciones para varias obras hasta que finalmente quedó seleccionada para «Una rubia muy legal», basada en la novela de Amanda Brown y en la película del mismo nombre.

A Contreras le tocó interpretar a Paulette Buonofonte, la peluquera y mejor amiga de la protagonista. Su confidente y quien la ayuda a sortear sus problemas: salir del estereotipo, valerse por sí misma, ganar confianza y cumplir su objetivo que es recibirse de abogada.

«De golpe tuve la sorpresa de quedar como titular con un papel secundario, pero importante. Ser argentina en una país extranjero y que me den ese papel fue una alegría enorme. Me preparé muchísimo y hasta tuve que poner en práctica el acento español para estar a la altura de las circunstancias. Como dicen acá: Me lo he currado», contó risueña.

«Una rubia muy legal», basada en la novela de Amanda Brown y en la película del mismo nombre. Foto: gentileza

Las funciones de la obra se extendieron desde fines de septiembre hasta principios de febrero en el teatro La Latina, ubicado en la plaza de la Cebada y considerado uno de los escenarios más importantes para la representación de comedia y revista en la historia del teatro de España. «Por ese teatro han pasado grandes personalidades. Fue una experiencia soñada. Y para el cierre de la obra, tuve la suerte de que mi mamá pudiera venir a verme», destacó.

Contreras admitió que su nominación al premio «Mejor actriz de reparto» del Teatro Musical la sorprendió en gran medida. «Se presentan todas las obras en cartel. Así que estar nominada es una felicidad inmensa. Representa estar en la palestra y que te vean ahí. Siento que gano visibilidad«, señaló y advirtió que no tiene mayores pretensiones de ganar el premio ya que compite con grandes personalidades de la comedia musical.

La elección de España

Cno 40 años, Contreras tiene una vasta carrera en comedia musical. Su primera gran obra fue Eva, con Nacha Guevara, en Buenos Aires. También participó en La Bella y la Bestia, de Disney, en Priscilla, la reina del desierto y, Shrek en el teatro Maipo, entre otras. Integró la primera versión de La voz argentina y llegó a la instancia de los shows en vivo. «Ahí Bariloche me conoció un poco más», indicó.

Contreras es intérprete musical. Se formó en teatro, danza y canto. En un principio, quería ser cantante profesional hasta que descubrió la comeda musical estudiando en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) en General Roca. En ese momento, recibió una beca de la escuela de Ricky Pashkus y Julio Boca para continuar su formación en Buenos Aires. Hoy, además es profesora de canto.

Maia Contreras tiene 40 años y es de Bariloche. Foto: gentileza

Cuando se le consulta por qué decidió radicarse en España en 2018, alude a dos razones. «En Argentina las posibilidades laborales iban descendiendo porque las productoras se empezaban a ir. Sentía que tenía que buscar horizontes en otro lado. Pensé en México o España. También por una cuestión personal quise probar suerte afuera. Fue un reto», argumentó.

Contreras da sus primeros pasos en los escenarios españoles. Confía en continuar trabajando en diferentes proyectos porque «todos me aportan algo». «¿Con qué sueño? Si no pongo límites a mi imaginación, me encantaría continuar con teatro musical, trabajar en Argentina y Madrid a la vez. Ahora estoy incursionando en actuación frente a cámara y tal vez surja algún proyecto audiovisual», concluyó.