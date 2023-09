La historia del hombre que dormía afuera del Municipio de Roca y volvió con su familia

El caso de un hombre mayor de edad que dormía afuera del municipio en Roca había conmocionado a varios vecinos que no dudaron en acudir a las redes sociales para pedir asistencia. El caso tomó repercusión y la ayuda para el abuelo no tardó en llegar, ahora se conoció que ya pudo regresar con su familia.

El buen accionar de una vecina dio a conocer la situación del abuelo quien a principio de mes se encontraba durmiendo a la intemperie mientras se cubría con hule del frío y la lluvia. La imagen impactó de forma inmediata en los vecinos quienes se fueron acercando con algún plato de comida, mientras otros alertaban a las autoridades.

Por esto las autoridades municipales y referentes del refugio para personas en situación de calle, trabajaron en conjunto para ubicar al abuelo y conocer su historia para asistirlo. Así fue como se supo que el hombre, mayor de edad, era oriundo de Córdoba y es conocido como Argentino Toledo, quien hace un tiempo había llegado a Roca.

«Trabajaba de changas, pero no logró consolidar ningún vínculo cercano por eso se encontraba en esta situación», relató Mónica Larrañaga, secretaria de Acompañamiento y Protección Social de Río Negro y agregó que el hombre lo que ahora buscaba era regresar a Córdoba con su familia, pero no conseguía el dinero. Por este motivo se dio intervención a la Secretaría de Adultos Mayores, quienes lo acompañaron, establecieron contacto con un familiar y lo enviaron a realizarse estudios médicos para verificar su estado de salud.

«Nosotros lo recibimos en el dispositivo, pero el mismo funciona de 18 hasta la mañana siguiente por lo cual durante el día regresaba a deambular por la ciudad», señaló la secretaria. Por su parte, la coordinadora del Dispositivo en Roca, Susana Macaya, informó que tras comunicarse con una sobrina de Toledo, en conjunto con el municipio tramitaron la orden de pasaje para que luego de tener los resultados de sus estudios médicos pueda volver a Córdoba.

«El municipio le compró el pasaje, le brindó alimento y el sábado pudo viajar, donde ya se reencontró con su sobrina que lo iba a esperar en la terminal», informó Macaya.

Por otra parte, Mónica Larrañaga, explicó que este caso particular tomó repercusión por tratarse de un adulto mayor y por ello la gente en redes sociales no tardó en exigir acciones para que le den una estadía, pero puntualizó que: «La gente desconoce que existe una ley donde lo que prima es la voluntad de la persona, muchos nos llamaron para pedir que lo llevemos a un geriátrico y este hombre no quería quedarse de ninguna manera en Roca».

La situación de calle requiere que uno haga un análisis caso por caso porque muchas veces resolver el problema de esas personas tiene que ver con conocerlos, con conocer la historia de vida que tienen y acertar con la solución Mónica Larrañaga, secretaria de Acompañamiento y Protección Social de Río Negro

Personas en situación de calle: «No hubo casos graves»

La secretaria de Acompañamiento y Protección Social de Río Negro, Mónica Larrañaga, informó que gracias a la intervención de los municipios, los dispositivos y entes provinciales se ha logrado prever situaciones por lo cual no hubo que lamentar casos graves.

En este sentido detalló que cada año se prepara una previsión para todo el invierno y este año esperaban gran cantidad de personas, pero por lo contrario no hubo tal demanda. «Habíamos hecho una previsión del crecimiento del fenómeno que en definitiva no se cumplió y nos manejamos más o menos en la misma situación que otros años», señaló Larrañaga.

Asimismo agregó que las medidas de prevención lograron adelantarse a la situación sin lamentar casos como el de personas muertas, las cuales ocurrieron años anteriores en la provincia. «La realidad es que aunque la situación social está más compleja, esta funcionando la red de prevención que hace que nos adelantemos a los casos más extremos de situación de calle y entonces los números graves no han crecido», sostuvo.

Por otra parte destacó que si bien se puede observar gente en situación de calle, los números no son alarmantes y además puntualizó que muchas de estas personas son aquellas que tienen algún problema de adicción o salud mental, quienes generalmente no quieren recibir ayuda.

«Es muy difícil ayudar a una persona que no quiere ayudarse a sí misma, pero como tenemos casos de personas que no están dispuestos, tenemos miles de casos de personas que empezaron su proceso de recuperación y lograron avanzar», indicó.

Finalmente adelantó que esperan en octubre poder comenzar con el censo de personas en situación de calle que les permita establecer un número exacto y así realizar el presupuesto para prepararse para el próximo año.