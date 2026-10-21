La Industrial celebra 60 años: proyectos estudiantiles y una demanda que triplica los cupos en Viedma

La Escuela Industrial de Viedma celebra sus 60 años con una nueva edición de la Expo Técnica, donde los estudiantes muestran los proyectos desarrollados durante el año.

La muestra, que estará abierta al público este miércoles y jueves hasta las 17:30, reúne proyectos de robótica, programación, mecánica y otras especialidades, además de propuestas de instituciones invitadas.

Más de 100 stands, proyectos y exposiciones

La exposición del Centro de Educación Técnica (CET) Nº 6 reúne trabajos de distintas áreas, que van desde madera, metal y fundición hasta robótica y programación. Según la directora, Mónica Luciano, la muestra cuenta con más de un centenar de actividades distribuidas entre aulas, salón y talleres.

«Los chicos se preparan todo el año para mostrar sus trabajos. Ayer se quedaron hasta altas horas de la noche preparando todos los stands«, explicó Luciano en relación al evento que permite observar en primera persona cómo trabajan los estudiantes en una jornada habitual.

La propuesta incluye además la participación de instituciones vinculadas con la formación técnica y las prácticas profesionalizantes, tales como el Tren Patagónico, el DPA, universidades y otras escuelas técnicas.

La muestra está abierta a la comunidad y recibe especialmente a estudiantes de sexto y séptimo grado de escuelas primarias, que pueden realizar recorridos guiados para conocer las distintas especialidades antes de elegir dónde continuar sus estudios.

Un juego para acercar la escuela a los más chicos

Entre los proyectos expuestos se encuentra un juego desarrollado por cuatro estudiantes de 5to con el objetivo de que los más chicos conozcan los talleres que ofrece la Industrial.

El juego fue programado con Scratch, una herramienta de programación visual, y comenzó a desarrollarse unos cuatro meses antes de la exposición con ayuda de su docente de informática.

Juego interactivo diseñado y creado por cuatro estudiantes de 5to segunda.

Para armarlo, debieron realizar tareas de investigación, programación e incluso dibujo, que derivó en un sistema interactivo. «Incluso podes ir cambiándole las skins», señaló Naiara Millanta, una de las participantes.

La simulación incluye elementos de protección personal, soldadura, electricidad y actividades vinculadas con el tendido de líneas que se trabajan en los años superiores.

De acuerdo a Lucas Torres, el programador del equipo, la escuela aborda algunas bases de programación, pero no cuenta con una materia específica, por lo que recurrió a trabajar bajo la guía de una docente. «Estaría bueno que en un futuro lo pudieran incluir, por lo menos como un complemento», señaló.

Trenes a vapor y generación de electricidad

Entre las experiencias ofrecidas, los alumnos de 6to mostraron una maqueta que explica cómo el vapor de agua puede producir movimiento, y su demanda histórica para el funcionamiento de buques y locomotoras.

En relación a ello, Joaquín Almonacid señaló que la experiencia se conecta con las pasantías que ofrece la escuela en el Tren Patagónico, donde realizan prácticas de formación de un mes centradas en el mantenimiento de los vagones y los mecanismos externos.

La Escuela Industrial cuenta con pasantías en el Tren Patagónico para sus estudiantes con asistencias tres veces a la semana durante un mes.

«Va desde mantenimiento de butacas, puertas y ventanas hasta lo que es frenos, ruedas y sistemas de limpieza para que no se oxiden los materiales», manifestó el joven.

Por otra parte, la expo incluyó múltiples prototipos asociados a energía eólica, hídrica y fotovoltaica, donde simularon el uso de paneles solares para hacer funcionar aparatos eléctricos que se encontraban en la muestra.

Eco desafío y el reclamo de estudiantes: «queremos volver a poner el auto en marcha»

Entre los proyectos se encuentra el auto del equipo Maras, construido para participar en el Eco Desafío de YPF, la competencia nacional de autos eléctricos de emisión cero que reúne vehículos diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de todo el país.

En este sentido, los alumnos a cargo del stand señalaron que el mismo se encuentra inactivo desde 2024, tras el cambio de autoridades escolares, y que, pese a los múltiples reclamos, no se les proporcionó autorización para continuar trabajando en él.

El vehículo creado para el «Eco desafío» de YPF se encuentra fuera de servicio desde hace dos años.

«Al principio nos dijeron que era por falta de recursos, de tiempo, del estado del auto«, señaló Renzo Dani, uno de los jóvenes, añadiendo que, si bien cuentan con la predisposición para continuar con el proyecto, no han logrado un apoyo institucional.

«Queremos demostrar a las demás escuelas que también estamos a su nivel, que somos suficientemente capaces para competir», manifestó Manuel Olivera, otro de los expositores.

La Esfa llevó producciones propias y proyectos agroindustriales

La exposición también cuenta con la participación de estudiantes de la Escuela Secundaria de Formación Agraria (Esfa), con cuatro proyectos asociados a granja diversificada, producción ovina, elaboraciones artesanales y alimentos deshidratados.

Algunas de las elaboraciones comestibles de la ESFA, incluyendo manzanas deshidratadas y envasadas.

En los stands se pueden encontrar alimentos como mermeladas, salsas de tomate y productos elaborados a partir de frutas cultivadas en la institución, como el membrillo.

De acuerdo a Valentina Aguilar, la expositora, parte de la materia prima proviene de sus propios invernaderos y los estudiantes participan en el proceso de elaboración con acompañamiento docente, para su posterior venta en la feria municipal de Viedma.

La demanda de ingreso para 2027 triplica los cupos

La directora del CET N.º 6 señaló que la cantidad de aspirantes para primer año vuelve a superar la capacidad disponible con más de 300 inscriptos y solo 83 vacantes que se disputarán los espacios en un sorteo el próximo lunes a las 14:30.

«Es impresionante la cantidad de chicos que quedan sin vacante», afirmó Luciano, quien planteó que Viedma podría necesitar otra escuela técnica para responder a la demanda de ingresantes.

La expo también contó con artefactos elaborados en madera, como mesas, juegos de laberinto y estructuras creadas por los estudiantes.

Actualmente, el establecimiento tiene 738 estudiantes distribuidos en los turnos mañana, tarde y vespertino, además de un plantel docente de entre 150 y 200 personas.

Para la directora, la formación técnica no solo prepara para profesiones vinculadas con la industria, sino que también brinda herramientas para continuar estudios superiores y desenvolverse en el ámbito diario.

Un aniversario con homenajes y mejoras edilicias

La celebración incluyó un recorrido audiovisual por la historia de la institución, homenajes y la participación de invitados como María Salinas, la primera mujer egresada de la escuela, en 1984.

También hubo una presentación de músicos de la Sinfónica de Río Negro, donde participan estudiantes y un egresado de la institución, y la colaboración con el vacunatorio del Hospital Zatti que se encontrará abierto al público durante el evento.