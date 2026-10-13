El temporal socavó las vías y dejó fuera de servicio al Tren Patagónico

El Tren Patagónico descarriló en horas de la madrugada en el tramo comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos. Según informaron desde el gobierno rionegrino, «alrededor de las 2.20 horas, las condiciones meteorológicas extremas y las intensas lluvias registradas en la región provocaron el descarrilamiento de la locomotora principal del servicio Viedma–Bariloche», en el tramo comprendido entre Sierra Colorada y Los Menucos».

Ante esta situación, «y debido a la imposibilidad de continuar la marcha en condiciones seguras», se dispuso el regreso de la formación a Los Menucos donde se coordinaron los medios de transporte necesarios para trasladar a los pasajeros en colectivos.

El accidente ocurrió a unos kilómetros de Sierra Colorada. Foto: gentileza

Pese a la magnitud del episodio, no hubo personas heridas entre los 140 pasajeros del tren.

«Ha caído tanta agua que ha bajado por la zona del accidente, unos kilómetros antes de Sierra Colorada. El agua sacó parte del terraplén donde se produjo el descarrilamiento de la locomotora y el coche cubierto doble (la parte de carga, para las encomiendas)», explicó Roberto López, el presidente del Tren Patagónico a diario RÍO NEGRO. Mencionó que «la automovilera (transporta los coches) quedó sobre la vía, pero sin terraplén. Estamos trabajando para sacarla, pero hay que aclarar que los coches no han tenido problema».

El accidente ocurrió a unos kilómetros de Sierra Colorada. Foto: gentileza

López explicó que el accidente se produjo en horas de la madrugada, sin visibilidad. «El maquinista iba aavanzando y de pronto, se encontró con esta situación de golpe», dijo y añadió: «Ves la vía, pero no tenés forma de ver lo que tenés abajo».

Ante la situación, López advirtió que el servicio no podrá funcionar este fin de semana. «Desde que amaneció, está la gente trabajando en el lugar. Pero sin terraplén, hay que usar máquinas viales, armar las vías nuevas. Estimo que, si todo va bien, la próxima semana recién podremos volver a salir», manifestó.