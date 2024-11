“La injusticia que hay en Vialidad es que salimos y no sabemos si vamos a volver”, dijo el hermano del trabajador que murió en la Ruta 40

El viernes por la tarde, en el sector conocido como El Sauce, sobre la Ruta Nacional 40 a 25 kilómetros de Zapala a Carlos Catalán le falló la camioneta en la que trabajaba. Se bajó, la empujó y ahí, en ese momento, perdió la vida.

“Esa camioneta no estaba en condiciones”, contó su hermano Claudio, “era de 2006 y ya lo veníamos diciendo”. Ambos son de la familia de “Vialidad”. Hace más de 20 años que trabajan sobre rutas, haciendo puentes, pasarelas, alcantarillas, cartelería. “En estas condiciones que estamos trabajando no podemos seguir”.

El viernes, cerca de las 10 Claudio habló con su hermano. “Cerca de las 15, marqué la salida y me fuí a mi casa, pero me llamaron y me dijeron: hubo un accidente. Nunca me dijeron quién era. Así que le digo a mi señora que vayamos al lugar a ver qué había pasado. Cuando llegamos había accidentados y empecé a averiguar».

“No lo podía creer, encontrar a mi hermano en la ruta», siguió Claudio en comunicación con RÍO NEGRO RADIO, «esa es la injusticia que hay en Vialidad, que nosotros salimos y no sabemos si vamos a volver”.

Por lo que se reconstruyó el accidente fue así: la camioneta de Vialidad Provincial en la que viajaba Carlos Catalán se plantó en la ruta. Él bajó a revisar qué pasaba. Atrás venía una camioneta de Transporte de Educación con alumnos, alumnas y directivo. Esa camioneta chocó con la de Claudio y le causó la muerte.

Del otro grupo de personas, las que viajaban en la camioneta escolar, no hubo víctimas fatales, pero sí personas que terminaron hospitalizadas.

Claudio es delegado del sector de obra y servicio y dice que siempre lo ha dicho: va a pasar una tragedia. “Esa camioneta no estaba en condiciones”, insiste, “fue una tragedia, nos tocó a nosotros. No hay palabra, no hay consuelo”.

En la sede central de vialidad, en Zapala, están realizando una medida de fuerza para mostrar la situación en la que trabajan y para que haya justicia para Carlos Catalán.

“Esa camioneta ya nos había dejado tirado en Picún Leufú. Son camionetas que ya no dan más. Trabajamos con camiones del 80, del 86. Todo lo que no sirve, lo mandan para obra y servicio”.

“Vos fíjate”, cerró Claudio, “el gobernador – Rolando Figueroa – sale a hablar de la provincia más rica de inversiones en ruta. No sé para qué ponen GPS en camionetas, si las camionetas no están ni condiciones”.

Escuchá a Claudio Catalán en RADIO RÍO NEGRO: