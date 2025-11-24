La NASA reveló las primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS en su paso cercano a Marte

La NASA publicó las primeras imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS, captadas por una serie de naves espaciales mientras el objeto atravesaba el sistema solar y pasaba cerca de Marte en octubre. El fenómeno representa un hito astronómico, ya que se trata apenas del tercer objeto conocido en la historia que proviene desde fuera del sistema solar y puede ser observado de forma directa.

El cometa 3I/ATLAS fue detectado por primera vez el 1 de julio y su sobrevuelo generó una respuesta coordinada sin precedentes entre varias misiones espaciales, que ajustaron sus agendas científicas para capturar imágenes del cuerpo que viaja a más de 246.000 kilómetros por hora.

La publicación de las imágenes se demoró debido al cierre administrativo del Gobierno de Estados Unidos.

Imágenes apiladas de 3I/ATLAS, tomadas por la nave espacial Observatorio de Relaciones Solar-Terrestres.

Un espectáculo espacial desde distintos puntos del “estadio”

Tom Statler, científico de la NASA a cargo del estudio de cuerpos menores del sistema solar, explicó que ninguna de las naves estaba diseñada específicamente para estudiar un objeto desplazándose a tal velocidad, pero aun así aprovecharon la oportunidad única.

“Es como si nuestras naves espaciales estuvieran en un partido de béisbol, viéndolo desde distintos puntos del estadio”, graficó. “Todos tienen una cámara e intentan captar la pelota, pero nadie tiene una vista perfecta y cada uno tiene una cámara diferente”.

La nave espacial Lucy captó un tenue halo de gas y polvo alrededor del cometa el 16 de septiembre.

Una red de misiones captó el paso del cometa

Antes de su acercamiento a Marte, naves en tránsito como Lucy y Psyche —camino a estudiar asteroides— y misiones dedicadas al Sol como la sonda Parker, SOHO y PUNCH tomaron registros visuales del cometa.

En octubre, llegó el turno del orbitador Mars Reconnaissance Orbiter y del rover Perseverance, que siguieron su trayectoria mientras pasaba a unos 29 millones de kilómetros del planeta rojo. Marte se encontraba en una posición privilegiada para la observación, algo que no ocurría con la Tierra.

Nuestros instrumentos en Marte pudieron observar el cometa, y varias de nuestras otras naves también estaban en el lado correcto del Sol”, indicó Statler.

El orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter, de la Agencia Espacial Europea, se encontraba diez veces más cerca de 3I/ATLAS que cualquier telescopio terrestre, permitiendo imágenes desde un ángulo imposible de obtener desde la superficie terrestre. Esa perspectiva permitió refinar la predicción de su trayectoria con diez veces más precisión.

También contribuyeron a las observaciones el telescopio espacial Hubble, el James Webb y otras plataformas astronómicas distribuidas en todo el sistema solar.

Próximos estudios

El paso del cometa continuará siendo monitoreado, y misiones que se dirigirán a Júpiter y sus lunas —como Europa Clipper y Juice— también intentarán registrar su movimiento cuando se acerque a la órbita joviana en los próximos meses.

La misión SOHO avistó el cometa entre el 15 y el 16 de octubre.

Observatorio Lowell/Qicheng Zhang

El astrónomo planetario Theodore Kareta destacó que, si bien los telescopios terrestres han aportado información valiosa, las naves espaciales ofrecen ventajas clave:

“Permiten observar desde ángulos únicos, sin limitaciones atmosféricas, y desde posiciones imposibles de replicar desde la Tierra”, explicó.

El cometa 3I/ATLAS seguirá siendo objeto de estudio mientras abandona lentamente el sistema solar, dejando a su paso uno de los registros astronómicos más excepcionales de los últimos años.