Alerta sanitaria por la circulación de cuatro viajeros con sarampión por distintas provincias del país

Alertan por aumento de casos de sarampión en el país. Foto: archivo.

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria este lunes, en el último día del fin de semana largo, ante la confirmación de cuatro casos de sarampión de residentes de Uruguay que circularon por al menos cinco provincias argentinas cuando regresaban desde Bolivia, entre el 13 y el 16 de noviembre.

Los casos confirmados corresponden a tres adultos y un menor de edad, todos sin antecedentes de vacunación, que participaron de actividades sociales en Bolivia y regresaron por vía terrestre.

Sus primeros síntomas surgieron entre el 11 y el 13 de noviembre y las lesiones cutáneas entre el 15 y el 17. Todos permanecen clínicamente estables, con erupciones y síntomas respiratorios. Otros tres miembros de la familia permanecen asintomáticos.

El Ministerio detalló la lista de lugares expuestos para que quienes hayan estado en cualquiera de los recorridos de estas personas infectadas, independientemente del asiento ocupado o la cantidad de tiempo en los micros, esté atento a los principales síntomas: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

Si se presentan síntomas, se recomienda concurrir con barbijo a un centro de salud, donde debn informar el antecedente de contacto con un caso confirmado de sarampión.

Cabe recordar que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede transmitirse por el aire y permanecer activa en superficies hasta dos horas. La infección afecta a personas de cualquier edad y puede resultar grave, en especial en niños de cinco años y personas malnutridas, quienes pueden desarrollar complicaciones severas.

Sarampión: lugares expuestos a los casos confirmados

Desde la cartera sanitaria solicitaron prestar atención en los siguientes transportes, terminales y paradas, con sus respectivas fechas y horarios por donde pasaron las personas contagiadas:

Empresa Autobuses Quirquincho S.R.L.

Origen: Santa Cruz de las Sierras, Bolivia – jueves 13 de noviembre de 2025.

Parador Mosconi, Salta – jueves 14 de noviembre (almuerzo).

Parador Rosario de la Frontera, Santiago del Estero – jueves 14 de noviembre (cena).

Parador San Nicolás, Buenos Aires – viernes 15 de noviembre (mañana).

Descenso en la estación de ómnibus de Liniers (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 12:30.

Fin de recorrido en la terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 13:00.

Empresa Balut Hermanos S.R.L.

Origen: Terminal de Salvador Mazza, Salta – jueves 14 de noviembre de 2025, 11:45.

Parador en Pinto, Santiago del Estero – viernes 15 de noviembre (mañana).

Parador en Totoras, Santa Fe – viernes 15 de noviembre (mediodía).

Puntos de ascenso y descenso identificados por este trayecto:

Provincia de Jujuy:

Terminal Salvador Mazza

Terminal de Tartagal

Terminal de Orán

Yuto

Caimancito Pueblo

Calilegua Pueblo

Terminal Libertador General San Martín

Fraile Pintado

Chalican Pueblo

Terminal San Pedro de Jujuy

Terminal San Salvador de Jujuy

Terminal de Palpalá

Terminal de Perico

Provincia de Salta:

Terminal de General Güemes

Terminal de Metán

Provincia de Tucumán:

Terminal de San Miguel de Tucumán

Provincia de Santiago del Estero:

Terminal Termas de Río Hondo

Terminal de Santiago del Estero

Parador Pinto

Provincia de Santa Fe:

Terminal de Rafaela

Terminal de Rosario

Provincia de Buenos Aires:

Parada en San Pedro

Terminal de Campana

Parada en ruta sobre Escobar

Terminal El Motivo en Pacheco

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

Terminal de Liniers

Terminal Dellepiane

Terminal Retiro

Empresa San José S.R.L.

Origen: Terminal de ómnibus de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) – viernes 15 de noviembre, 21:40.

Paradas en Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia y Federación (Entre Ríos; llegada el 16 de noviembre).

Sarampión: aumento de casos por brotes

Argentina mantiene el estatus de eliminación de la circulación endémica que se había logrado en 2000, aunque la vigilancia epidemiológica se mantiene activa debido a brotes aislados vinculados con viajeros internacionales y falta de vacunación.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, América informó un aumento en los casos confirmados de sarampión, con brotes destacados en Bolivia, México, Canadá, Brasil, Paraguay, Perú y Argentina, donde se han registrado 35 casos en 2025.

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalaron que el 71% de los casos confirmados en la región no estaban vacunados.

Sarampión: la vacuna es la mejor prevención

La transmisión ocurre por la dispersión de gotas al toser o estornudar y es posible adquirir la infección en espacios cerrados o en superficies donde el virus puede persistir dos horas. No existe tratamiento antiviral específico, pero la vacunación es la principal herramienta preventiva y se encuentra disponible en el calendario nacional.

Las autoridades reiteran que quienes no tengan el esquema completo de vacunación, deben recibir las dosis según el calendario oficial.

Con información de Infobae.