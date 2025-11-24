Continúa en estado reservado la nena atropellada por un patrullero en Plottier: «a esperar que vaya reaccionando»

Una nena de 9 años permanece internada en grave estado en Neuquén, luego de haber sido atropellada el miércoles pasado mientras circulaba en bicicleta por las calles del barrio Los Álamos en Plottier. El vehículo involucrado es una camioneta de la Policía de Neuquén, que según testigos y familiares, transitaba a alta velocidad al momento del impacto.

De acuerdo con fuentes fiscales, la niña sufrió “diversas fracturas” y un politraumatismo grave, por lo que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Tras la operación, quedó internada en terapia intensiva pediátrica con asistencia respiratoria y pronóstico reservado.

El nuevo parte médico de la nena atropellada en Plottier: «le sacaron todas las vendas»

La madre de la pequeña confirmó que el jueves al mediodía la menor salió del quirófano y comenzó una lenta etapa de observación para evaluar su evolución. Este lunes, comentó que “le sacaron todas las vendas de la cabeza, el drenaje de un pulmón, la antenita que medía la presión endocraneal y la sedación, para que empiece a despertar y ver cómo reacciona su cerebro”, describió.

Los pulmones “están mejorando de a poco” y el equipo médico intenta observar respuestas neurológicas. La familia pudo ingresar a la terapia intensiva para hablarle y acompañarla en este proceso. “La doctora dijo que la iba a molestar para que responda con alguna señal. Lo ideal es que despierte sin desestabilizar los valores vitales”, relataron.

Si no responde adecuadamente, podrían volver a sedarla e iniciar nuevamente la estabilización. En el transcurso de la semana está previsto realizarle una resonancia magnética para obtener un panorama más claro sobre posibles daños cerebrales.

La investigación para determinar las circunstancias del hecho sigue en marcha, mientras están activas las muestras de apoyo y los pedidos de justicia por parte de la comunidad de Plottier.

Nena atropellada en Plottier: lo que informó la Fiscalía

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO, el incidente ocurrió cerca de las 19 en el barrio Los Álamos, en una calle de tierra frente a un kiosco.

Fuentes fiscales informaron a este medio que de acuerdo a la información preliminar recolectada, «un móvil de la Policía de Neuquén atropelló a una niña de 9 años que andaba en bicicleta».

En el caso interviene el fiscal Andrés Azar quien solicitó que se haga un relevamiento de cámaras en el lugar del hecho y «en torno a los movimientos previos del móvil policial», además se notificó a Asuntos Internos de la Policía.

A su vez indicaron que el miércoles, por pedido del fiscal del caso, «se entrevistó a vecinos y vecinas del lugar del hecho, y para hoy fueron convocados familiares de la niña a la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), también para ser entrevistados».