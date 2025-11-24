Calor y casi 40°C en noviembre en Neuquén y Río Negro, ¿algo inusual? La explicación de un experto

Los ríos de Neuquén se llevaron de turistas y residentes para refrescarse del calor. (Foto: Oscar Livera)

Los ríos, lagos, las playas de Neuquén y Río Negro ayudaron a sofocar el calor que se instaló desde el viernes y durante todo el fin de semana largo. ¿Es inusual que la temperatura se aproxime a los 40°C en noviembre? «No, depende de los años y las condiciones que se den», señaló el meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Fernando Frassetto.

El experto observó que en la región suele haber periodos de calor intenso en meses no tan habituales. «Tenemos temperaturas altas, hemos tenido también algunas en primavera, en agosto, en septiembre, en octubre», mencionó.

Sostuvo que no hay evidencia de que esta situación implique un verano extremadamente caluroso. «Estamos con un periodo cálido ahora, pero no es que signifique un pronóstico en sí mismo. Son estas condiciones de altas presiones con temperaturas y periodos muy cálidos ahora», agregó.

Así, este calor forma parte de un ciclo estacional que alterna entre periodos cálidos e inestabilidad.

Pronóstico del tiempo para la semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro

Esta será una semana cálida por lo menos hasta el miércoles o jueves con temperaturas que rondarán entre los 30 o 35°C. Según Frassetto, a partir del viernes se anticipa la llegada de aire más frío, lo que podría resultar en un descenso en las temperaturas.

Lunes : Temperaturas entre 30 y 35°C. Cielo mayormente soleado y pocas probabilidades de lluvia.

: Temperaturas entre 30 y 35°C. Cielo mayormente soleado y pocas probabilidades de lluvia. Martes : Continuación del calor, alcanzando hasta 36 grados. Posible aumento en la nubosidad hacia la tarde.

: Continuación del calor, alcanzando hasta 36 grados. Posible aumento en la nubosidad hacia la tarde. Miércoles : Día similar al anterior, con máximas de alrededor de 35°C. Riesgo de tormentas dispersas en la tarde.

: Día similar al anterior, con máximas de alrededor de 35°C. Riesgo de tormentas dispersas en la tarde. Jueves : Se prevé un leve descenso en las temperaturas, llegando a 32°C. Ingreso de aire más fresco hacia la noche.

: Se prevé un leve descenso en las temperaturas, llegando a 32°C. Ingreso de aire más fresco hacia la noche. Viernes : Descenso notable de las temperaturas, que oscilarán entre 25 y 28°C. Inestabilidad climática con probabilidad de tormentas.

: Descenso notable de las temperaturas, que oscilarán entre 25 y 28°C. Inestabilidad climática con probabilidad de tormentas. Sábado y Domingo: Temperaturas más confortables, entre 26 y 30°C. Algunas probabilidades de lluvia y condiciones cambiantes.



Calor intenso en la costa de Río Negro con temperaturas cercanas a los 40 grados

En la costa de Río Negro, el calor se intensifica significativamente con temperaturas que podrían rozar los 40°C a mediados de semana. Frassetto explicó que este fenómeno se debe a la influencia de sistemas de alta presión y el ingreso de aire subtropical.

Las Grutas, el balneario por excelencia en Río Negro, prepara sus playas para recibir a turistas ansiosos por el inicio de la temporada de verano.

De todas maneras, el meteorólogo señaló que se pronostican cambios a partir del fin de semana, con la llegada de aire más fresco que traerá alivio a los habitantes y visitantes de la costa.

Las Grutas se prepara para recibir a miles de turistas este verano 2026. (Foto archivo)

Las proyecciones para los primeros días de diciembre en Neuquén y Río Negro

Con la llegada de diciembre, las proyecciones meteorológicas para Neuquén y Río Negro se centran en la alternancia entre períodos de calor intenso y episodios de aire más fresco.

Fernando Frasetto anticipó que la primera quincena del mes estará marcada por temperaturas elevadas, alcanzando en ocasiones los 35°C. Comentó que, a medida que avance diciembre, habrá oscilaciones en las temperaturas, ya que se espera la llegada de frentes de aire más suave que ofrecerán un respiro del calor intenso.

Durante la segunda quincena, esta dinámica continuará, presentando tanto días cálidos como otros más templados, lo que permitirá cierta variabilidad en el clima. Esta alternancia es típica de la primavera hacia el verano en la región y refleja la complejidad del comportamiento climático local.

Aunque diciembre pueda comenzar con calor, también se prevén momentos de inestabilidad que podrían incluir tormentas dispersas. La clave para disfrutar el mes radicará en adaptarse a las condiciones cambiantes y en mantener la precaución ante posibles fenómenos climáticos inesperados.

