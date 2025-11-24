Calor y casi 40°C en noviembre en Neuquén y Río Negro, ¿algo inusual? La explicación de un experto
El meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Fernando Frassetto, anticipó cómo estará el clima en la previa al verano 2026.
Los ríos, lagos, las playas de Neuquén y Río Negro ayudaron a sofocar el calor que se instaló desde el viernes y durante todo el fin de semana largo. ¿Es inusual que la temperatura se aproxime a los 40°C en noviembre? «No, depende de los años y las condiciones que se den», señaló el meteorólogo de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Fernando Frassetto.
El experto observó que en la región suele haber periodos de calor intenso en meses no tan habituales. «Tenemos temperaturas altas, hemos tenido también algunas en primavera, en agosto, en septiembre, en octubre», mencionó.
Sostuvo que no hay evidencia de que esta situación implique un verano extremadamente caluroso. «Estamos con un periodo cálido ahora, pero no es que signifique un pronóstico en sí mismo. Son estas condiciones de altas presiones con temperaturas y periodos muy cálidos ahora», agregó.
Así, este calor forma parte de un ciclo estacional que alterna entre periodos cálidos e inestabilidad.
Pronóstico del tiempo para la semana en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro
Esta será una semana cálida por lo menos hasta el miércoles o jueves con temperaturas que rondarán entre los 30 o 35°C. Según Frassetto, a partir del viernes se anticipa la llegada de aire más frío, lo que podría resultar en un descenso en las temperaturas.
- Lunes: Temperaturas entre 30 y 35°C. Cielo mayormente soleado y pocas probabilidades de lluvia.
- Martes: Continuación del calor, alcanzando hasta 36 grados. Posible aumento en la nubosidad hacia la tarde.
- Miércoles: Día similar al anterior, con máximas de alrededor de 35°C. Riesgo de tormentas dispersas en la tarde.
- Jueves: Se prevé un leve descenso en las temperaturas, llegando a 32°C. Ingreso de aire más fresco hacia la noche.
- Viernes: Descenso notable de las temperaturas, que oscilarán entre 25 y 28°C. Inestabilidad climática con probabilidad de tormentas.
- Sábado y Domingo: Temperaturas más confortables, entre 26 y 30°C. Algunas probabilidades de lluvia y condiciones cambiantes.
Calor intenso en la costa de Río Negro con temperaturas cercanas a los 40 grados
En la costa de Río Negro, el calor se intensifica significativamente con temperaturas que podrían rozar los 40°C a mediados de semana. Frassetto explicó que este fenómeno se debe a la influencia de sistemas de alta presión y el ingreso de aire subtropical.
Las Grutas, el balneario por excelencia en Río Negro, prepara sus playas para recibir a turistas ansiosos por el inicio de la temporada de verano.
De todas maneras, el meteorólogo señaló que se pronostican cambios a partir del fin de semana, con la llegada de aire más fresco que traerá alivio a los habitantes y visitantes de la costa.
Las proyecciones para los primeros días de diciembre en Neuquén y Río Negro
Con la llegada de diciembre, las proyecciones meteorológicas para Neuquén y Río Negro se centran en la alternancia entre períodos de calor intenso y episodios de aire más fresco.
Fernando Frasetto anticipó que la primera quincena del mes estará marcada por temperaturas elevadas, alcanzando en ocasiones los 35°C. Comentó que, a medida que avance diciembre, habrá oscilaciones en las temperaturas, ya que se espera la llegada de frentes de aire más suave que ofrecerán un respiro del calor intenso.
Durante la segunda quincena, esta dinámica continuará, presentando tanto días cálidos como otros más templados, lo que permitirá cierta variabilidad en el clima. Esta alternancia es típica de la primavera hacia el verano en la región y refleja la complejidad del comportamiento climático local.
Aunque diciembre pueda comenzar con calor, también se prevén momentos de inestabilidad que podrían incluir tormentas dispersas. La clave para disfrutar el mes radicará en adaptarse a las condiciones cambiantes y en mantener la precaución ante posibles fenómenos climáticos inesperados.
Recomendaciones ante el calor y las altas temperaturas
- Hidratación constante: Es fundamental beber abundante agua a lo largo del día, incluso si no se siente sed. La hidratación ayuda a regular la temperatura corporal y previene golpes de calor. Evite bebidas alcohólicas y con cafeína, ya que pueden contribuir a la deshidratación.
- Uso de ropa adecuada: Opta por prendas ligeras, de colores claros y de tejidos transpirables como el algodón. Esto permitirá que el cuerpo respire mejor y se sienta más fresco. Evitar ropa ajustada también es recomendable para permitir una mejor circulación del aire.
- Protección solar: Al salir al exterior, aplicar bloqueador solar con un factor de protección adecuado, usar gafas de sol y un sombrero o gorra para proteger la cabeza del sol directo. Esto ayudará a prevenir quemaduras solares y daños en la piel.
- Elegir horarios apropiados: Limitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor calor, especialmente entre las 11 a.m. y las 4 p.m. Si es posible, planifica actividades en la mañana o al atardecer, cuando las temperaturas son más frescas.
- Crear espacios frescos: Mantener el hogar bien ventilado y utilizar ventiladores o aire acondicionado si están disponibles. Cerrar cortinas o persianas durante el día ayuda a mantener el calor fuera. Si no se dispone de aire acondicionado, buscar lugares públicos como centros comerciales o bibliotecas puede ser una buena opción para escapar del calor.
- Alimentación ligera: Opta por comidas ligeras y frescas, como ensaladas, frutas y verduras, que son fáciles de digerir y aportan hidratación. Evitar comidas pesadas y grasosas que pueden aumentar la sensación de calor y malestar.
- Atención a señales de agotamiento: Estar atento a signos de agotamiento por calor, como mareos, fatiga extrema, náuseas o sudoración excesiva. Si se presentan estos síntomas, buscar un lugar fresco, reposar y rehidratarse inmediatamente.
- Cuidado con mascotas: No olvides cuidar a las mascotas, asegurándote de que tengan acceso a agua fresca y sombra. Evitar sacarlos a pasear durante las horas más calurosas es esencial para su bienestar.
