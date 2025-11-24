Las letras del Parque Jaime De Nevares regresaron a la ex U9 de Neuquén

Tras seis meses de ausencia, las letras distintivas del Parque Lineal Jaime De Nevares fueron nuevamente dispuestas sobre la parquización del ex patio de la ex U9, en Neuquén capital. La intervención en las letras se definió con el programa Arte Capital.

La colocación de las letras se hizo para la inauguración de los nuevos juegos con forma de fortín medieval, antes de la puesta en marcha de la gran convocatoria de emprendedores y pymes con sus stands y gazebos durante el fin de semana largo.

La identificación del parque lineal se retiró porque el riego en el predio, que tiene un poco más de 4, 7 hectáreas provocó estragos en la vieja estructurade metal y el viento con ráfagas, recurrente en la zona, tornaba peligrosa la continuidad del armazón de gran envergadura en la zona recreativa.

La definición fue retirarla y hacer una nueva de hormigón, según informó la jefa de Gabinete, María Pasqualini. Seis meses después, con motivo de la instalación de las estructuras del fortín Medieval, la identificación del Parque Lineal volvió.

Las letras blancas de gran porte fueron intervenidas por la artista plástica Elisa Algranati, que combinó los vivos colores de la anterior estructura con imágenes de la vida y obra del primer obispo neuquino por el que lleva el nombre el parque lineal. Se eligió denominar Jaime De Nevares al espacio porque se trata del sector trasero de la vieja cárcel federal, un símbolo de la intervención social de De Nevares en favor de los perseguidos políticos, de su intermediación por las luchas obreras con el desarrollo en la diócesis de la pastoral carcelaria durante su obispado.

Las letras tienen colores y pequeñas imágenes con técnicas de mural de Elisa Algranati (foto Matías Subat)

El lugar es un bastión como pulmón verde de la capital, pertenece a la Nación y las autoridades políticas de la ciudad le dieron status de área urbana protegida, mediante ordenanza, a modo de resguardo y para evitar su uso comercial con fines inmobiliarios.

Los nuevos juegos

Esta obra forma parte del plan que incorporará siete juegos temáticos en parques de la ciudad este año y se proyectan otros 20 más para el próximo, según se anunció esta semana, como parte de las actividades presupuestadas para la ciudad desde el área de Movilidad Urbana y Protección al Ciudadano.

La intervención lúdica en el Jaime De Nevares abarcó unos 700 metros cuadrados, con un castillo de 9 metros de alto por 6 de ancho, dos toboganes, escaleras, plataforma de juegos y un tubo para gatear. Se incluyó 260 metros cuadrados de piso blando, juegos para trepar, mangrullos, hamacas, una calesita, opciones integradoras y sectores de descanso con mesas y bancos.

Los nuevos juegos temáticos se dispondrán en 7 plazas de la ciudad antes de diciembre. En 2026, serán 20 en distintos espacios verdes (foto Matías Subat)

«La estructura complementa un sector de juegos para niños más grandes y el rediseño del área para la primera infancia, que tiene toboganes más bajos y hamacas para bebés; con hamacas para personas con movilidad reducida, al igual que las calesitas», se destacó desde la Jefatura de Gabinete.

Noelia Rueda, coordinadora de Movilidad Ciudadana recordó que esta instalación fue la segunda del programa, luego que se inaugurara en septiembre la «trochita» en el sector oeste del Parque Central. En esta semana se ultiman los detalles del parque de los dinosaurios en Unión de Mayo y el que se inaugurará en el cenotafio del Parque Central, con un barco en homenaje al Ara Belgrano, con fecha de inauguración para el 2 de diciembre.