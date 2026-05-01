Habrá más identificaciones de desaparecidos en La Perla, adelantó en Neuquén el juez de la causa en Córdoba

El juez de la causa por «averiguación de enterramientos clandestinos» en Córdoba, Hugo Vaca Narvaja y el secretario del juzgado federal 3 de esa jurisdicción, Miguel Cevallos, detallaron los avances en el proceso de búsqueda de desaparecidos en el predio donde funcionó La Perla, durante un conversatorio que se llevó a cabo en el salón azul de la UNCo.

«Es probable que haya más identificaciones», dijo el juez al tiempo que instó a los familiares de los desaparecidos a hacer los análisis de ADN para los cotejos. Hubo 12 identificaciones positivas, aunque hay más de 90 muestras de restos óseos no vertebrados que siguen en tratamiento genético para el proceso de identificación, expresaron los magistrados.

La charla se llevó a cabo a salón lleno e impulsada desde el rectorado de la UNCo y con ATEN provincia, bajo la denominación «Ponerle nombre a la ausencia». «Yo nazco a la militancia en la búsqueda de mi hermano Jorge, dijo Osvaldo Nadra, ex integrante del secretariado de ATEN y querellante en esta causa de Córdoba.

Osvaldo Nadra, ex conducción de ATEN provincial, es integrante de la querella en la causa que busca a los desaparecidos en Córdoba (foto gentileza ATEN)

Destacó que «si no tuviéramos los testimonios de los sobrevivientes, no tendríamos datos. No nos hemos quedado quietos», dijo mientras ejemplificó que en 1982, sus padres y otros familiares, reclamaron vía judicial que se buscara a su hermano en fosas comunes y algunos de esas personas, como Eduardo Valverde, fueron encontrados ahora con el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Ceballos destacó la complejidad del trabajo judicial en la búsqueda de los desaparecidos en el predio de La Perla, que tiene 17.000 hectáreas. Detalló el trabajo en conjunto con otras instituciones involucradas en la tarea. Aseguró que hay sospechas de enterramientos de personas asesinadas durante la dictadura en un campo militar de José de la Quintana.

«Buscaremos dar respuesta mientras estemos en la función pública. Nos tocó a nosotros encontrar a los desaparecidos», dijo Ceballos mientras que Vaca Narvaja explicó que en distintos juicios penales que se llevaron a cabo, con casi 40 condenados en esa jurisdicción, «se determinaron las responsabilidades penales, pero quedaba la sensación de no dar respuestas» a la exigencia de los familiares para conocer el destino final de los desaparecidos.

La rectora Beatriz Gentile y la secretaria adjunta de ATEN, Cintia Galetto coordinaron la presentación

Explicó que la causa no tiene imputados, sino que su objetivo es el de búsqueda. «Rompimos el pacto de silencio, nunca ninguno de los responsables tuvieron el gesto de humanidad de decir, vayan a buscar allí» insistió Ceballos. Describió el cotejo de fotografías aéreas de la década del 70, combinado con nuevas tecnologías y el trabajo de un equipo de agrimensura para ubicar la zona donde ingresar con el equipo del EEAAF en la que se produjeron los hallazgos de restos. Hubo 12 campañas anteriores con los investigadores especializados, sin respuestas.

Vaca Narvaja explicó que se trata de un vasto sector donde hubo remoción de cuerpos en 1979 por parte de los militares para trasladarlos a otro lugar, a fin de asegurar la impunidad cuando estuvo en el país la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que venía a investigar las denuncias de las Madres de Plaza de Mayo, sobre graves violaciones a los Derechos Humanos.

El conversatorio convocado por ATEN y el rectorado de la UNCo tuvo una importante afluencia de público (foto gentileza ATEN)

«El 24 de marzo es una construcción nuestra, se construyó de abajo para arriba» dijo la rectora Beatriz Gentile en referencia a las manifestaciones en las calles en demanda de conocer por conocer qué pasó y en respaldo del reclamo de saber dónde están, de las Madres de Plaza de Mayo. «Cada huella» en el camino de Memoria es importante, dijo y la insistencia permitirá que «en Córdoba sigan apareciendo» las identidades que faltan.