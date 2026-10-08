Finaliza la tarea en el cementerio de El Chañar, donde se buscaban desaparecidos de Neuquén

Por la tarde, los trabajadores del cementerio habían recompuesto las sepulturas objeto de la investigación (foto Cecilia Maletti)

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAAF) se retiró pasadas las 14 del cementerio de San Patricio del Chañar con la tarea cumplida, pero no se llevó material genético de los restos exhumados porque no se correspondieron con la búsqueda: no eran personas desaparecidas bajo el régimen de persecución política del Terrorismo de Estado.

El informe del EAAF se recibirá los próximos días en el juzgado Federal 2 de Neuquén, con el juez Gustavo Villanueva a cargo de la investigación. Desde el juzgado se adelantó a Río Negro que la segunda etapa de los trabajos confirmó lo que se detectó en las primeras cuatro exhumaciones.

Se encontraron con personas de más de 50 años, sin signos de violencia evidente, con vestimenta y en ataúdes convencionales: no eran cajones precarios de madera, atados con alambres como surgió en la denuncia original de un antiguo sepulturero que trabajó en el cementerio local.

“Siempre hay que seguir buscando, cada indicio debe ser resuelto. Nosotros seguimos siendo convocados por los juzgados ante denuncias de posibles inhumaciones” irregulares durante la dictadura, explicó el antropólogo Juan Nóbile.

El profesional se excusó de dar detalles hasta entregar el informe a la justicia, aunque habló de seis las tumbas sin registro en las que se les solicitó hacer exploraciones con técnicas arqueológicas.

Juan Nóbile, antropólogo, integrante del EAAAF (foto Cecilia Maletti)

“Pudimos hacer bien el trabajo, bajo cobertura”, dijo, a pesar de las lluvia continua desde el martes cuando comenzaron la tarea. “Eran tumbas del período de dictadura por lo que encontramos en el lugar y lo pudimos cotejar con libros del cementerio”, agregó.

De acuerdo a la información judicial, los restos se analizaron en el lugar y fueron restituidos a sus fosas. Se exploró a más de un metro de profundidad ante la eventualidad de enterramientos anteriores, sin resultados positivos.

Debido a la falta de coincidencia con el hecho denunciado, no se retiró material genético para el cotejo con el Banco de Datos Genéticos de familiares de víctimas del Terrorismo de Estado.

«No se sabe de quiénes son, pero nosotros le ponemos a todas unas flores o unas plantitas, para que estén cuidadas», dijo una empleada del cementerio local

Los testimonios del lugar

La municipalidad contactó a los antiguos sepultureros que siguen en El Chañar y además entregó a la justicia detalles de los trámites en el cementerio hace 50 años, previo a la llegada de los antropólogos.

“Pusimos a consideración de la justicia varios jubilados que pudieron dar su testimonio ante la duda de existencia de cuerpos de la dictadura, en confidencialidad, hasta tanto se esclareciera y llegaran los especialistas forenses”, dijo el intendente Gonzalo Nuñez. Los relatos remitieron a otras personas y dieron con el grupo de sepultureros.

El intendente de El Chañar, Gonzalo Nuñez, ubicó a empleados jubilados del sector y se dio con el grupo de sepultureros de hace 50 años (foto Cecilia Maletti)

“No había muchos indicios, pero había que rastrear porque tenemos seis NN de ese período que había que fiscalizar”, explicó.

La previa a las exhumaciones

+ En mayo, el municipio fue consulado por la justicia por las sepulturas con unos 50 años de antigüedad en el cementerio local.

+ Hubo una búsqueda de testimonios con antiguos empleados municipales a cargo de las sepulturas y la tarea forense se centró en un sector de tumbas NN del período de dictadura.

+ El EAAF trabaja en Argentina con unas 30 personas en todo el país y actualmente lo hacen en Córdoba, Santa Fe y Tucumán. Tres integrantes del equipo se instalaron esta semana en San Patricio del Chañar por una investigación de enterramientos irregulares durante la dictadura.