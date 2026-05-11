Hay más identificaciones de familias desaparecidas en el predio de La Perla, en Córdoba

Osvaldo Nadra, ex dirigente de ATEN, es querellante en la causa de los enterramientos clandestinos en Córdoba (gentileza)

«Íbamos en auto por una huella abierta en el monte de chañares robustos y jarilla y pensábamos con mucha emoción, por los lugares donde habían transitado los secuestrados», dijo Osvaldo Nadra, hermano de Jorge, que sigue desaparecido desde los 20 años», con el último destino conocido en el centro clandestino de La Perla, en Córdoba.

Nadra, ex dirigente de ATEN en Neuquén, integra la querella en la causa que dirige el juez Hugo Vaca Narvaja, con secretaría de Miguel Ceballos, por los enterramientos clandestinos en el predio de La Perla.

Hace una semana, los funcionarios judiciales en Neuquén (durante una charla) anunciaron que habría más identificaciones debido a la cantidad de material genético hallado por el equipo de Antropología Forense (EAAAF) y este martes se darán a conocer nuevas identidades.

Los primeros 12 nombres de la campaña de búsqueda e identificación, de personas entre 18 y 50 años, fueron confirmados pocos días antes de que se cumplieran los 50 años del golpe cívico militar el 24 de marzo de 1.976.

Aparecer a los desaparecidos y desaparecidas, quiénes son

El viernes a las 13 el juzgado terminó de notificar las nuevas identidades en la tarea de «aparecer a los desaparecidos», como señalaron los magistrados durante el conversatorio en el salón azul de la Universidad Nacional del Comahue.

Oficialmente se conocerán en martes, aunque algunas hijos e hijas, de desaparecidos, hermanos y familiares adelantaron este fin de semana, por las redes, algunas identidades.

Del grupo de familiares querellantes que integra Osvaldo, se indicó que fue hallado Gustavo Torres, un jugador de fútbol de las inferiores de Instituto de Córdoba y Edelmiro Bustos, dirigente de la UCR, de un comité de Córdoba.

También fueron encontrados los padres de la comunicadora y escritora de Córdoba y residente en MéxicoPaula Mónica Felipe, Luis Carlos Mónaco y Esther Felipe. Y otros dos matrimonios: Carlos Cayetano y Rosa Cristina Godoy, de 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires; yJosé Luis Goyoechea, su esposa Nélida Moreno y Adrián Ferreyra, de La Rioja.

Según supieron los familiares y querellantes, la nómina de personas halladas superaría las primeras doce identificaciones, con versiones que dan cuenta de unas 17 personas halladas en los campos del Ejército, en la zona denominada Loma del Torito, un lugar que integra las 14 ó 17.000 hectáreas del predio La Perla, el lugar que funcionó como un centro de tortura y fue parte de los crímenes del Terrorismo de Estado.

«Atento haber finalizado con las notificaciones, la conferencia tiene por objeto informar los nombres de las personas desaparecidas que resultaron identificadas», dice el comunicado de la juzgado federal 3 de Córdoba. Agregó que las novedades serán transmitidas por el canal de Youtube del Consejo de la Magistratura de la Nación, el martes 12 a las 11.

El último lugar donde estuvo Jorge Nadra

Osvaldo Nadra explicó que tras la identificación del primer grupo de perseguidos políticos por parte del juzgado federal 3 de Córdoba (en la causa «enterramientos clandestinos») solicitaron al juzgado conocer como querellantes y familiares, los trabajos en el lugar. Allí estuvieron con el EAAF, el equipo del juzgado, un geólogo que integra el equipo de investigación y otros familiares.

«El lugar es una hondonada, pertenece a la guarnición militar por detrás del lugar que funcionó como centro clandestino y que ahora no es más del Ejército, con una vegetación achatarrada, pero robusta y tupida, tuvieron que hacer nuevamente la huella» para acceder al lugar, explicó.

«Fue muy conmocionante. Fue el último lugar donde estuvo Jorge y donde latió su corazón. No pude estar con mis papás, que desde la primera noche que se lo llevaron de mi casa (en Córdoba, el 3 de julio de 1976) comenzaron a buscarlo; primero individualmente y luego junto a otros familiares con los que se encontraban en las mismas comisarías, con la misma búsqueda y lugares donde preguntaban por lo mismo. Por lo que reconstruyeron los sobrevivientes supimos que hasta el 10 ó el 12 de agosto, estuvo en La Perla y su recorrido, que para entonces, no sabíamos; nadie sabía lo que era La Perla», recordó.