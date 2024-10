La prepaga y la clínica los abandonaron en Neuquén con su hija de un año, los auxiliaron en Roca

Una familia del Alto Valle denunció públicamente haber sido abandonada por su prepaga, y por una clínica en Neuquén cuando llevaban a su hija de 1 año y 3 meses a recibir atención médica urgente. Según su relato, finalmente la niña fue atendida en el hospital López Lima, en Roca.

En la denuncia pública, el padre de Filippa, de 1 año y 3 meses, relató que, «la niña comenzó a recibir estudios médicos a los 9 meses debido a una situación de salud, y estaba bajo seguimiento de un equipo interdisciplinario».

Sin embargo, cuando se solicitó un estudio citogenético, «la prepaga se negó a cubrir el costo y los intimó«. Lo que los dejó sin prepaga.

La situación se tornó angustiante el viernes, cuando la niña se enfermó, «el viernes tuvimos que acudir a una guardia urgente en el Policlínico de Cipolletti, donde se le hizo un laboratorio de urgencia en el que tuvimos que hacer un contacto con el pediatra porque tenía carácter de urgencia. Nos recomendaron ir de urgencia a una clínica de Neuquén», relató el padre de Filippa.

A su llegada a la clínica en Neuquén, encontraron 20 personas esperando. «Llegamos y teníamos 20 personas por delante, dijimos que veníamos de urgencia, la hicieron pasar y le tomaron los signos vitales». Sin embargo, la situación se complicó cuando un niño con sarampión ingresó, lo que provocó un protocolo de desinfección que retrasó la atención.

«Nos piden una radiografía de tórax y mi hija tenía criterio de internación. Cuando me hacen el ingreso, aviso que estoy en una situación particular porque era viernes y no había chance de que alguien de la prepaga me atendiera«, continuó el padre.

Al intentar completar el papeleo para la internación, les informaron que no podían aceptar pacientes con internación particular. «Cuando llaman a la pediatra, me avisan que no podían internarla porque no aceptaban internaciones particulares. No se podían arriesgar a que si la situación se hacía más crítica y necesitaba terapia intensiva, no pudiéramos cubrir los costos«, explicó el padre en RÍO NEGRO RADIO.

Este episodio ocurrió entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, relató.

«La única que estaba haciendo fuerza era la pediatra», comentó el padre, quien añadió que la pediatra consiguió un lugar para Filippa, pero con una condición: «Nos dijo que con una transferencia de 5 millones de pesos a la clínica, podían asegurarse de que mi hija fuera internada».

Sin embargo, como no contaba con esa cantidad de dinero disponible en su cuenta, intentó ofrecer dólares, pero le informaron que solo aceptaban transferencia bancaria o efectivo.

Finalmente, la familia pudo trasladar a Filippa al hospital López Lima en Roca el sábado, donde la niña continúa recibiendo atención. «Está bien, en el hospital López Lima nos trataron excelente. Está con un tratamiento porque todavía no tenemos un diagnóstico», concluyó el padre.

«Lo queremos hacer público para que la gente vea en la situación que nos encontramos, también para poder felicitar y sacarse el sombrero ante el servicio público. Yo teniendo prepaga, teniendo manera de llevarla a un privado, me la recibió el hospital público».

Desde este medio nos comunicamos con personal de la clínica, quienes manifestaron «no tener comentarios al respecto».

