La toma del predio custodiado por el Sindicato de la Fruta se consolida y Fernández Oro no interviene

En Fernández Oro avanza una toma de tierras irregular en terrenos que se encuentran en litigio en un proceso federal. La toma se encuentra en la zona de La Falda, sobre el predio que reclama el Sindicato de la Fruta de Río Negro. Día tras día, la toma se consolida, pero el municipio asegura que no puede intervenir.

El avance de la toma sobre el predio ubicado entre las calles Santa Rosa, Ara San Juan y 2 de abril de Fernández Oro es innegable. Claramente se puede observar cómo las familias han dividido y cercado los terrenos, apropiándose de ellos.

Desde la municipalidad de Fernández Oro, el intendente Mariano Lavin explicó que ellos no pueden intervenir frente al avance de la toma porque no son tierras municipales.

“Esas tierras son privadas y se encuentran afectadas en un juicio por enriquecimiento ilícito contra el exsecretario general de la fruta, Rubén López, y su entorno. Hasta que la justicia no tenga una sentencia firme sobre el destino de esas tierras la municipalidad no interviene porque no es la propietaria”, manifestó Lavin.

Además, indicó que si las familias avanzan en construcciones la municipalidad deberá accionar contra el dueño de la propiedad, en este caso el titular registral por construcciones sin declarar en una parcela no urbanizada. El intendente señaló que formalmente los lotes no existen y el asentamiento no es regular.

Durante el año pasado el predio sufrió varios intentos de toma. A raíz de esos sucesos, un grupo de trabajadores de la fruta de Fernández Oro, Cipolletti, Allen y Cinco Saltos decidió ir al lugar y resguardarlo ya que manifestaban que las tierras pertenecen al sindicato porque fueron compradas con los aportes de los trabajadores.

Actualmente el avance sobre las tierras es indiscutible, pero no se sabe quiénes son los que se apropiaron de los terrenos. El sindicato las reclama como propias y solicita que la justicia se las entregue a ellos, pero la causa no avanza y la toma de tierras se consolida.

El predio en disputa

En 2017 una serie de documentos que llegaron a la Justicia corroboró que la exesposa del gremialista y legislador Rubén López, Silvia Weisser, figuraba como adquirente de cuatro chacras de 24 hectáreas en total, ubicadas al oeste de Fernández Oro, en el límite con Cipolletti sobre calle Maestro Espinoza y cerca del canal de riego que divide ambas localidades.

Actualmente la chacra forma parte de un proceso federal. Weisser, en su testimonio sobre los lotes adquiridos en Fernández Oro manifestó que adquirió las chacras de Arca por una sesión de terreno, y aseguró ante el fiscal que lo adquirió por mucho menos valor del cual figuraba en un principio en la documentación.

Según la documentación a la que accedió RIO NEGRO en aquellos años, esos lotes pertenecían al fallecido Héctor Alfredo Arca y se encontraban en ejecución hipotecaria promovida por el Banco Nación contra los sucesores. La entidad finalmente transfirió a Weisser los derechos y acciones de los créditos que poseía contra los demandados. Tal cesión incluyó los privilegios sobre las garantías de los créditos: las cuatro chacras hipotecadas de 7, 5, 5 y 7 hectáreas respectivamente.