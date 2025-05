Las huellas del puma abren senderos: fascinantes recorridos de un guía de fauna en la Patagonia 

Conoce como la palma de su mano los secretos del paisaje, los recorridos de cada animal y sus hábitos; pero de los pumas, lo sabe todo. La captura de paisajes y animales impresionantes a través de su lente, es una de sus grandes fortalezas.

Iván Berrios es fotógrafo y guía especializado en vida silvestre en Chile. Lidera expediciones en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena, donde se centra en la observación y fotografía de pumas, guanacos y otros animales de la región.

Foto: gentileza Iván Berrios.

Sus salidas en Chile apuntan a fotógrafos de naturaleza, aficionados y visitantes que solo quieren ver un puma. “La idea es hacerlo bien. Sin alterar el comportamiento del animal, guardando distancia, sin perseguirlo todo el día”, explicó.

Hace algunos días, el guía chileno, hizo la experiencia de cruzar la cordillera y vivir su labor desde el lado argentino, lo cual le abrió una nueva perspectiva.

Foto: gentileza Iván Berrios.

El guía visitó el Parque Patagonia en Argentina, en el noroeste de Santa Cruz y quedó profundamente impresionado por la belleza del lugar, la diversidad de senderos y la abundante fauna. Esta aventura fue rescatada por la agencia de noticias “El Rompehielos”.

Su misión de este lado de la frontera era encontrar un puma en un entorno donde todavía es más esquivo, más silvestre. Berrios admite que le resultó mucho más difícil avistarlos que en territorio chileno, aunque lo logró.

Foto: gentileza Iván Berrios.

El último día de su estadía, vio a una puma, era una hembra joven. “Al vernos, se fue rápidamente. Pero cuando nos alejamos, se relajó. Eso es muy bueno”, recuerda. Dice que le temen mucho al humano porque de este lado de la cordillera aún los cazan.

En Chile, muchas estancias desarrollan propuestas de turismo fotográfico, pero en el Parque Patagonia la búsqueda de fauna implica rastrear huellas, seguir pistas, leer el terreno. “No es solo llegar y ver. Es caminar, aprender a mirar, tener paciencia. Es otra conexión”, dice Iván, lo que lo llevó a vivir una caminata totalmente diferente a las que está acostumbrado.

Foto: gentileza Iván Berrios.

“No pensaba que era tan hermoso el lugar. No tenía idea de todos los senderos que tienen. Cada día que pasé ahí fue mejor que el anterior”, cuenta y agrega: “Mi experiencia fue y será inolvidable”, dice.

La huella del puma: una experiencia inspiradora en Patagonia

La experiencia en el noroeste de Santa Cruz inspiró a Ivan Berrios ya que, de regreso en Chile, siguió pensando en lo vivido.

Foto: gentileza Iván Berrios.

“Al día siguiente tuve un tour en Torres del Paine y no podía dejar de recordar todo. Me ayuda a ser mejor guía. A valorar también la paciencia que requiere buscar a los animales, no tenerlo todo rápido”, reflexiona.

Para el fotógrafo chileno, es fundamental la colaboración internacional entre Parque Patagonia (Argentina) y Torres del Paine (Chile) para proteger a las especies. “No vernos como competencia, sino trabajar juntos para proteger la fauna amenazada”, opina.