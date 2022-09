Las primeras baterías de litio serán para vehículos, escuelas y poblados, dijo Filmus

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, reafirmó hoy que a fin de año el país contará con las primeras baterías de litio desarrolladas en la Argentina, a la vez que anticipó que esos equipos «serán para vehículos y también para escuelas rurales y pequeños poblados», donde se puede acumular energía tanto eólica como solar.

«Ya están las celdas de litio, que son lo más importante de las baterías», afirmó esta mañana Filmus en declaraciones radiales.

Al respecto, el ministro aclaró que las celdas «no están desarrolladas tecnológicamente en Y-TEC –cuyos propietarios son YPF (50%) y Conicet (50%)–», sino por el Centro de Investigaciones de Palpalá, Jujuy, «que está trabajando en la extracción del carbonato de litio y eso es tecnología propia», subrayó.

Hace un mes, Filmus visitó junto al presidente Alberto Fernández y los titulares de YPF, Pablo González, de Y-TEC, Roberto Salvarezza, y del Conicet, Ana Franchi, entre otros, la obra civil de la primera planta argentina de fabricación de celdas y baterías de litio ubicada en el Centro de Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

En este sentido, la puesta en marcha de la producción de celdas está prevista para diciembre del corriente ya que la fábrica se encuentra finalizada y a la espera de la llegada de los equipos que será en el mes de octubre, informaron en ese entonces desde Presidencia.

Para el desarrollo de la obra civil de la planta, la maquinaria y la producción de materiales de electrodos se requirió inversiones por $ 770 millones, de los cuales el Ministerio de Ciencia aportó $ 210 millones, mientras que la UNLP e Y-TEC invirtieron $ 280 millones cada uno.

En cuanto al lanzamiento de la producción íntegramente nacional, Filmus anticipó que «las primeras baterías serán para vehículos y también para escuelas rurales y pequeños poblados, donde se puede acumular energía eólica o solar».

«Las escuelas tienen una capacidad de acumulación mucho más importante que las otras baterías», explicó el ministro.

Asimismo, remarcó que «las primeras 30 baterías ya están adjudicadas al Ministerio de Defensa para sus vehículos», al igual que algunas irán «para el transporte público de Jujuy».

«Hay también una iniciativa para empezar a utilizar las baterías en un barrio con familias reducidas en Berisso, Ensenada», completó el funcionario.

Por último, Filmus destacó la promulgación en el día de ayer de la Ley de Biotecnología moderna y nanotecnología.

“Es una ley del 2007 que permitió que surjan en Argentina más de 200 empresas de biotecnología y más de 70 de nanotecnología que hoy no sólo tienen más de US$ 2.000 millones de producción, sino que exportan más de US$ 200 millones”, subrayó.

«De la ciencia necesitamos que nos ayude a conformar pesos en dólares y que tengamos, además de un país que exporte litio y granos, un país que exporte la calidad de trabajo de nuestra gente», concluyó.

Agencia Télam.