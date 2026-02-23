Llega la universidad a Centenario: se abre la carrera de Educación Física

Es una de las carreras con mayor demanda. Hoy está la posibilidad de estudiar en la ciudad de origen. (FOTOS: Gentileza)

En tiempos donde la asignación de fondos para el financiamiento de universidades e institutos públicos se ve fuertemente recortada, todavía existen posibilidades para que chicos y chicas de la región puedan acceder a una carrera de grado.

A partir de marzo, el Instituto Universitario River Plate se instalará en la ciudad de Centenario para dictar, mediante un convenio con la Fundación Stábile, el Profesorado de Educación Física. Así queda arraigado un hito: es la primera universidad de la localidad neuquina.

La carrera tiene una duración de 4 años y se cursará de manera presencial en sus clases prácticas y de manera virtual para el cursado de las materias teóricas. Los títulos cuentan con validez nacional para ejercen en todo el territorio argentino.

Las inscripciones ya están abiertas pero hay que tener presente que los cupos son limitados. Quienes estén interesados en sumarse a esta propuesta educativa pueden comunicarse al WhatsApp: 299 546-0641.

“Se trata de algo fundamental para quienes viven en Centenario y alrededores, para que no tengan que viajar a Neuquén capital para estudiar”, explicaron desde la Fundación.

El presidente de Stábile, Matías Sánchez agregó: “Se trata de un paso importante para la localidad. Es la primera universidad que se radica. Y se abre una carrera de gran interés y de amplia salida laboral”. Pero esto será solo el principio. “La intención es ampliar la propuesta a otras localidades, como se hizo en Plaza Huincul, donde se lanzó el Profesorado de Educación Física en 2025 con 100 inscriptos”, adelantó Sánchez.

El título de esta carrera que llega a Centenario, habilita para ejercer como docente en todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario y superior. También faculta a sus egresados a enseñar en clubes, colonias e instituciones deportivas. Además capacita para dirigir técnicas y tácticas deportivas a nivel formativo, brinda recursos para preparar deportistas de alto rendimiento y prepara para liderar y llevar adelante emprendimientos deportivos, entre otras habilidades que adquieren los profesionales recibidos de la carrera.

¿Cómo surgió la propuesta?

El instituto Universitario River Plate es parte del Club deportivo de Nuñez. Funciona en el predio de “El Monumental” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una entidad dedicada al deporte íntimamente ligado a la educación y a la formación profesional. Así, mediante un convenio con la Fundación Stábile, en Centenario se creó la Unidad de Apoyo Mixta que permitió articular esfuerzos para que el Profesorado de Educación Física sea una realidad en la localidad.

Al contar la Fundación Stábile con instalaciones e instituciones educativas dedicada efectivamente a la enseñanza de los niveles Inicial, Primario y Secundario, y teniendo en cuenta que se ocupa de la formación deportiva a través de un club deportivo, “las prácticas de enseñanza están garantizadas desde el inicio de la carrera”, aseguraron los propulsores de esta iniciativa.

Entre las instalaciones de Obra Stábile, se está construyendo un nuevo estadio cubierto, con 850 metros cuadrados de superficie, playón multideporte, cancha cubierta, aulas, oficinas, ascensor, palestra y baños y vestuarios Inclusivos. La obra se inaugurará en mayo próximo.

Stábile, con la mirada en los jóvenes

La Fundación Stábile es una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Centenario, en la provincia del Neuquén.

Se creó oficialmente el 16 de agosto de 2003 y lleva el nombre del sacerdote salesiano Padre Jacinto Stábile, quien desarrolló su labor pastoral y educativa en esa ciudad desde la década de 1950 y fue reconocido por su compromiso con la comunidad local.

Se trata de una organización educativa, social y comunitaria, con personería jurídica en Neuquén, que tiene como objetivo principal promover y desarrollar proyectos educativos en todos los niveles. El deporte es uno de los ejes de su propuesta. Entre otros trabajos, tiene programas para la finalización de la escuela secundaria.

Tiene raíces en la espiritualidad salesiana de Don Bosco, con énfasis en el servicio comunitario y la formación y los jóvenes.

No solo es fútbol, es educación y profesionalismo

El Instituto Universitario River Plate se creó en 2009 y vincula Deporte y Educación. Mediante la creación de este instituto universitario “se apunta a promover un salto de calidad en la oferta educativa terciaria, con todas las perspectivas de superación que ese paso implica y que se trata de afianzar una trayectoria extensa y fructífera en el ámbito de la educación terciaria, arribando naturalmente a la instancia universitaria, en un plano de mayor exigencia”, aseguraron sus autoridades en su manifiesto de creación.

“Se hace foco en la calidad del cuerpo docente, las proyecciones en investigación, la realización de convenios con instituciones del exterior, los contenidos en los programas de las materias de las carreras y las inversiones previstas para asegurar procesos de mejoramiento continuo”, agregaron. Así, el IURP va sembrando semillas más allá de Buenos Aires.