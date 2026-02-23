Espectacular cierre de la Fiesta de la Manzana 2026: una marea humana disfrutó a Lali y Cazzu

Con un cierre fenomenal y multitudinario, la Fiesta de la Manzana edición 2026 llegó a su fin y dejó una huella en el corazón de quienes la visitaron, la caminaron, quienes se emocionaron y vibraron junto a su artista favorito.

Roca vivió una histórica noche de la mano de Lali y Cazzu en el escenario mayor. Unas 160.000 personas se congragaban en el predio ferial en la despedida de celebración manzanera anoche, según datos del Municipio de Roca.

El predio desbordó de público. Foto: Alejandro Carnevale

Las entradas para los sectores preferenciales se vendieron hasta último momento. El fanatismo por las cantantes copó desde primeras horas de la tarde todas las zonas del predio. Remeras, abanicos y outfits con todo el estilo desfilaron expectantes y vibraron al ritmo de las artistas argentinas del momento.

Entre banderas, carteles y el movimiento constante de personas, los puestos de merchandising se transformaron en una parada obligatoria para los fans que quieren llevarse un recuerdo de sus ídolas.

Las dos artistas mujeres se juntaron y fueron potencia. El escenario, el campo y las tribunas vibraron al unísono, generando una simbiosis increible. Lali cerró el telón apenas pasadas las 23.30, luego de la vibrante presentación de Cazzu. La antesala fue para el conjunto “La Forma del Aire”, que contó con gran cantidad de espectadores desde temprano.

Foto: Juan Thomes

La globa de artistas regionales fue furor y contó con una grilla que combinó diversidad de géneros, no tuvo nada que envidiarle al escenario mayor.

Sin dudas, cada año se supera y renueva el público; pero los protagonistas no cambian: son los productores, trabajadores, emprendedores, comerciantes y referentes de empresas e instituciones. Ellos le dieron color y vida a un predio que se llenó de propuestas durante las tres noches.

Fiesta de la Manzana 2026: presagio de una buena cosecha

El espíritu manzanero no pasó desapercibido tras el emotivo Reconocimiento a Protagonistas del Circuito Productivo anoche. La fruticultura en el centro de la escena.

En su paso por el streaming de Diario RÍO NEGRO la segunda noche, la intendenta María Emilia Soria hizo hincapié en el sello distintivo de la celebración: la fruticultura, como motor del Alto Valle. Es a ella a quien se le rinde homenaje durante los tres días.

Así, la fiesta inició con la bendición de los frutos y terminó con el reconocimiento a los protagonistas del circuito productivo en el escenario mayor, pero también tuvo el Concurso del Peso de la Manzana y de Embaladores, instancias que rescataron y resaltaron nuevamente la labor de cientos de obreros rurales y de la fruta.

El tradicional acto de reconocimiento a protagonistas inició pasadas las 21 en el escenario, entre la emoción y los recuerdos. La entrega de menciones la realizóla intendenta junto a concejales y fue para Andrea Fajardo, Julio Diez, José Barria, Eduardo Ottone, José Eduardo Reyes, Juan Martín Vidiri, Ricardo Sánchez, referentes del CET 17 y la Cooperativa Mujeres de Oro en Acción.

“La ciudad agradece a cada uno de ustedes por su esfuerzo y vida dedicada a la chacra. Hoy ellos y sus hijos siguen peleando por la vida y trabajo en la chacra”. María Emilia Soria, intendenta de Roca.

Los seleccionados son personas e instituciones de la región que mediante su trabajo y sacrificio hicieron mover los engranajes de una economía regional que se resiste a ser olvidada.

Además, otra de las joyas de la celebración fue el Circuito de la Producción con la minichacra, uno de los espacios más visitados por las familias para aprender con las infancias.

INTA se mostró con propuestas interactivas

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) desplegó un importante espacio en el predio para presentarse en sociedad. Lo hicieron de una manera renovada e interactiva.

Mariana Amorosi, directora del Centro Regional Patagonia Norte, contó que hace años participan de la fiesta. “Para nosotros es muy importante estar presentes por la actividad que desarrollamos. En total participan alrededor de 60 agentes del INTA”, aseguró la referente.

“Mostramos distintas variedades provenientes del banco de germoplasma del INTA, que cuenta con más de 900”, aseguró. Presentaron “Muvio”, la planta de controladores biológicos; el vivero de álamos y el trabajo en plantas aromáticas y medicinales.