Llegó una lluvia de estrellas: cómo y hasta cuándo verlas

Con una lluvia de meteoros, el cielo ofrece un espectáculo astronómico único que podrá disfrutarse hasta el 24 de diciembre. Anoche se alcanzó el máximo de exposición para la observación de las Gemínidas.

«Duran varios días de diciembre, pero anoche fue cuando pudieron verse más estrellas fugaces. Son meteoros, que se producen cuando la Tierra corta la órbita del cometa o asteoride que los origina. Generalmente es un cometa, pero en este caso son fragmentos que deja en su camino el asteroide Faetón», explicó el físico Guillermo Abramson, investigador del Conicet y astrónomo aficionado.

La intensidad es de 120 por hora (en condiciones óptimas), e ingresan a la atmósfera a 12.500 kilómetros por hora, lo que convierte al fenómeno como uno de los espectáculos astronómicos más atractivos del año.

Las lluvias de estrellas se producen cuando la Tierra atraviesa los restos de escombros que dejan los cometas o asteroides. Abramson detalló que, en este caso, las partículas son «como de polvo, como granos de arena. Son más densas que los residuos de un cometa. Eso hace que las Gemínidas sean más brillantes y producen trazas largas en el cielo».

Cómo se sugiere observarlas

Para observarlas, no se necesita ningún instrumento especial. Solo tiempo. «No se trata de salir diez minutos al jardín. Hay que buscar un lugar oscuro y permitir que vista se acomode a la oscuridad. Eso lleva 15 minutos y habría que quedarse afuera mirando el cielo, al menos durante una hora», sugirió. También recomendó que esto sea tarde, a partir de las 23 porque «las lluvias de meteoros serán más abundantes pasada la medianoche».

«La Tierra se lleva por delante esas partículas de polvo. Hay que mirar hacia el norte, pero no a un lugar en particular. Lo recomendable es sentarse en una reposera a mirar hacia el cielo y no distraerse con nada. Ni siquiera mirar el celular porque así se pierde el acostumbramiento de la visión nocturna«, señaló.

Si bien la luna llena podría conspirar en contra del espectáculo, limitando la visibilidad, no debería ser un impedimento ya que las Gemínidas son abundantes. «En esta ocasión, se verán bien desde el Hemisferio Sur. Hay otras lluvias de meteoros que se observan bien sólo desde el Norte. Las noticias llegan desde ahí y la gente se frustra», comentó. Mencionó también que es sencillo fotografiar las lluvias de estrellas si uno deja la cámara en exposición prolongada de algunos minutos.

Se llaman Gemínidas porque son la lluvia de meteoros parece provenir de la constelación de Géminis, una constelación a unos 30 grados al noreste de Orión, donde están las «Tres Marías».

Abramson insistió en que esta lluvia de estrellas no es producida por un cometa, como suele ser lo usual, sino por el asteoride Faeton. «Es un personaje mitológico interesante, hijo de Helios, el Dios del Sol, que tenía un carro tirado por los caballos más brillantes del Olimpo que vomitaban fuego. Como todo hijo, le pedía el carro prestado, pero su padre no se lo daba. Un día se lo robó y lo chocó. Un origen mitológico y simpático de las Gemínidas», indicó.